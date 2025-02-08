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В Минске почти на 10 месяцев закрыли путепровод в центре города

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  • 8.02.2025, 9:32
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В Минске почти на 10 месяцев закрыли путепровод в центре города

На прилегающих улицах введены ограничения.

В Минске стартовали работы по капитальному ремонту путепровода, соединяющего проспект Независимости и улицу Московскую. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в связи с этим с 8 февраля движение по данному участку полностью закрыто для всех видов транспорта, а на прилегающих улицах введены ограничения.

Перекрытия коснутся участка проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской, а также улицы Бобруйской от площади Мясникова до улицы Ленинградской. Объехать закрытый участок можно по проспектам Машерова, Жукова, Дзержинского, а также по улицам Ульяновской, Свердлова, Маяковского, Аэродромной, Кальварийской и Домашевской.

Кроме того, временные изменения коснутся расписания общественного транспорта. С сегодняшнего дня изменены маршруты автобусов № 40, 47С, 50С, 78, 100, 111 и 190Э, а также троллейбусов № 4, 7, 36, 44 и 58.

Путепровод был построен еще в 1963 году, и с тех пор здесь проводился только локальный ремонт. В рамках капитальных работ конструкции разберут до основания, заменят опоры на новые, оснащенные датчиками износа, а также установят современное диодное освещение.

Инженеры ГАИ принимают участие в разработке проекта. После реконструкции мост сохранит количество полос, но на покрытии появится разметка нового формата. Особое внимание уделят удобству передвижения пешеходов и велосипедистов. Вся конструкция получит центральное перекрытие длиной более 100 метров, что повысит безопасность и комфорт водителей.

Открыть путепровод планируют 1 декабря 2025 года.

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