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Зеленский анонсировал введение призыва для 18-летних

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  • 8.02.2025, 9:35
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Зеленский анонсировал введение призыва для 18-летних

Новый контракт будет рассчитан на год.

Украинское правительство на следующей неделе намерено ввести систему контрактов для привлечения в армию молодых людей в возрасте 18-24 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По его словам, новый контракт будет рассчитан на год и предложит ряд преимуществ, включая «очень высокое денежное обеспечение». Зеленский подчеркнул, что это добровольный формат службы, а не мобилизация.

«Это для тех, кто хочет вступить в армию, это не мобилизация. <...> Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», - сказал украинский президент.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, которая продлевается каждые три месяца. Весной 2024 года минимальный возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет, однако США настаивали на его понижении до 18 лет. Киев отказывался, объясняя это нехваткой оружия.

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