«Была в шоке, когда увидела стоматологический кабинет в польской школе» 6 8.02.2025, 9:44

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Белоруска записала дочку сразу на три бесплатных приема.

Белоруска рассказала «Салідарнасці», как полечила зубы дочке в Польше.

— Была в шоке, когда увидела стоматологический кабинет в польской школе, — поделилась впечатлениями Татьяна, которая два года назад вынужденно переехала в Польшу. — Первый раз записала дочку к стоматологу по государственной страховке Национального фонда здравоохранения (NFZ). Это значит, за прием не нужно платить.

Записаться на такой визит не просто, нужно методично обзванивать все поликлиники, медцентры и кабинеты, которые имеют контракты с NFZ.

Их количество в Польше ежегодно уменьшается, особенно, рассказывают здесь, тяжелая ситуация с оказанием таких услуг в сельской местности.

Мы живем в довольно большом городе Гданьске и мне за час удалось записать дочку сразу на три приема: через неделю — в соседнем городе (30 минут езды на городском транспорте), через два месяца — в большом медцентре у нас и через две недели — в стоматологическом кабинете для детей и молодежи.

Последний вариант больше всего подходил по месту и времени. Но когда навигатор привел в обычную школу, мы решили, что перепутали.

Однако вахтер, у которой хотели уточнить адрес, сказала, что пришли правильно и велела ждать в вестибюле. За нами действительно пришла доктор и пригласила на прием.

И вот тут я не сразу поняла, где нахожусь — в школьном медкабинете или крутом частном медцентре. На вид различий не было.

В кабинете, как оказалось, делают почти весь комплекс стоматологических услуг, включая рентген. Во взрослой стоматологии рентген могут делать в большом центре, но в небольших клиниках и отдельных кабинетах, которых здесь довольно много, не делают.

Снимками в Польше занимаются в отдельных учреждениях, где других услуг не оказывают. Для нас, белорусов, непривычно.

Но еще более непривычно лично мне было видеть подобный кабинет, оборудованный прямо в школе. На самом деле такие специализированные кабинеты могут располагаться не только в школах.

Но оказалось, что именно учебным заведением учащимся до окончания средней школы обеспечивается постоянная бесплатная стоматологическая помощь.

Если в школе нет специального кабинета, она должна заключить договор на лечение зубов детям с ближайшей клиникой, у которой есть контракт с NFZ. Такие клиники принимают учащихся вне очереди.

Мы не знали, что вопрос больного зуба можно решить через лицей, в котором учится дочка, поэтому нашли самостоятельно вариант, который смогли.

Пани доктор рассказала, что в Гданьске в пяти школах есть такие стоматологические кабинеты. То есть во всех крупных районах.

Работала доктор, как и любой другой стоматолог в Польше, с помощницей. Помощница, как и в Беларуси, подает инструменты и лекарства, готовит материалы. Еще она отвечает за чистоту и комфорт пациента: подает салфетки, держит слюноотсос, вставляет разные специальные расширители в рот, чтобы врачу было удобнее подобраться к зубу.

В нашем случае она еще и держала дочку за руку, чтобы та не боялась, поскольку отказалась от обезболивающего.

Девочке 17 лет, но она призналась, что это было очень трогательно.

Проверив все зубы, дочке назначили еще два приема в этом же кабинете, чтобы решить все проблемы. Мы слышали разные отзывы о качестве материалов и услуг, оказываемых по страховке NFZ, но решили не отказываться.

В любом случае никогда не слышала про подобные кабинеты в белорусских школах. Бесплатно дочке там зубы лечили в поликлинике, которая даже отдаленно не напоминала этот кабинет в школе.

Пожалуй, на него были похожи частные стоматологические центры, где самая обычная пломба несколько лет назад стоила от 50 евро.

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