Минский подросток взорвал контейнер для песка 10 8.02.2025, 9:51

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На него завели уголовное дело.

В Минске 16-летний подросток взорвал контейнер для песка. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в ночное время во дворе жилого дома. Подросток гулял в компании друзей и поджигал петарды. В какой-то момент он разместил одну из них в контейнере с песчано-солевой смесью. В результате взрыва емкость была повреждена.

О происшествии сообщили очевидцы, после чего милиция оперативно установила личность фигуранта. По словам самого подростка, он использовал пиротехнику ради забавы и не ожидал таких последствий. Теперь же ему придется возместить причиненный ущерб, который составил около 500 рублей.

В отношении юноши также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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