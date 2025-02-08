Минский подросток взорвал контейнер для песка

Минский подросток взорвал контейнер для песка10
- 8.02.2025, 9:51
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На него завели уголовное дело.
В Минске 16-летний подросток взорвал контейнер для песка. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в ночное время во дворе жилого дома. Подросток гулял в компании друзей и поджигал петарды. В какой-то момент он разместил одну из них в контейнере с песчано-солевой смесью. В результате взрыва емкость была повреждена.
О происшествии сообщили очевидцы, после чего милиция оперативно установила личность фигуранта. По словам самого подростка, он использовал пиротехнику ради забавы и не ожидал таких последствий. Теперь же ему придется возместить причиненный ущерб, который составил около 500 рублей.
В отношении юноши также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.