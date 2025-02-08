Лукашенко начал прятаться? 7 8.02.2025, 10:14

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С официальных карт исчезли границы резиденций диктатора, но кое-что важное спрятать забыли.

Участки резиденций Александра Лукашенко перестали быть видны на белорусской официальной кадастровой карте. Это значит, больше нельзя узнать, какую площадь они занимают и кому принадлежат.

«Зеркало» рассказывает, что конкретно исчезло, а что пока видно (как, например, комплекс, который называли «самой большой взяткой» диктатору и где он прогуливался с высшими должностными лицами других государств).

Что за карта?

В Беларуси каждый земельный участок, у которого есть владелец, получает кадастровый номер. Информацию о нем вносят в специальный регистр. Данные этого регистра отображаются на публичной кадастровой карте Беларуси. Там можно видеть точные границы участков, их номера, целевое назначение и статус границ.

Управление делами Лукашенко

В Минске по адресу: ул. Карла Маркса, 38, находится Администрация Александра Лукашенко и Управление его делами. На сайте его пресс-службы есть фото этого здания. Также внутри открыт «Музей современной белорусской государственности».

Однако на кадастровой карте участок на этом месте не обозначен. Между Александровским сквером и «Президент-отелем» будто бы участка нет, только точка с адресом. При попытке увидеть спутниковые снимки белорусская карта показывает сильно размытые очертания.

Дворец независимости

Дворец независимости тоже не самый секретный объект. На сайте Лукашенко он назван «визитной карточкой Беларуси», «эпицентром активной общественно-политической и деловой жизни» и «культурным достоянием всей белорусской нации».

Согласно информации, там располагается официальная резиденция Лукашенко и музей подарков ему. На сайте дитктатора есть фото дворца, указана территория комплекса вокруг — 15 га и даже диаметр самого большого герба из расположенных во дворце. Прогуляться по дворцу можно виртуально или прийти на экскурсию «в установленное время».

Но на кадастровой карте это место тоже выглядит как пустырь. На разных слоях просматривается постройка, есть точка с адресом, однако границы земельного участка не отмечены.

«Озерный»

Предположительно, Александр Лукашенко постоянно живет в резиденции «Озерный», которая находится в Острошицком Городке под Минском. Младший сын диктатора Николай учился в школе, расположенной неподалеку.

Еще в XVIII веке на этом месте располагалась дворцово-парковая резиденция графов Тышкевичей, позднее — детский дом и дача командующего Белорусским военным округом. По словам Лукашенко, усадьбу сохранили, «сделали только одну пристройку». «Там территория, конечно, любо-дорого посмотреть, но за это вы должны мне сказать спасибо, что я сберег территорию, не разрушил ничего», — говорил он в одном из интервью.

Сейчас тут расположены здания, спортивные площадки, парк, а также огород. Именно в этой резиденции Лукашенко принимал Владимира Путина, актеров Жерара Депардье и Стивена Сигала, премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

В 2020 году издание TUT.BY на основании официальных данных реестров писало, что площадь участка составляла 88 гектаров. В документах его название значилось как «Официальная резиденция «президента» Республики Беларусь «Озерный». Земельный участок на праве постоянного пользования принадлежал организации «Дипсервис».

Сейчас на основной части этой территории какие-либо границы не обозначены. Есть только четыре участка «для ведения подсобного сельского хозяйства», а также по одному — для обслуживания вертолетной площадки, трансформаторной подстанции и шкафного регуляторного пункта. Адреса всех этих объектов включают слова «официальная резиденция», их общая площадь — 3,2 гектара.

Кстати, размытия на спутниковой карте этой резиденции нет. Там можно рассмотреть несколько построек, водоем и лес.

«Заславль»

В резиденции «Заславль» Лукашенко проводит «неформальные» встречи как минимум с 2000 года. Гостями там были Владимир Путин, Дмитрий Медведев, президент Венесуэлы Уго Чавес, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие политики и чиновники.

В 2008 году лидер Ливии Муаммар Каддафи разбил бедуинский шатер на территории именно этой резиденции, здесь же был подписан и Генеральный контракт на строительство Белорусской АЭС.

По официальным данным, на которые ссылался TUT.BY в 2020-м году, площадь участка резиденции «Заславль» составляла 35,7 гектара. Земля на праве постоянного пользования также принадлежала «Дипсервису».

Теперь же, по данным кадастровой карты, в этом месте остались только границы двух небольших земельных участков «для обслуживания многоквартирного жилого дома» и одного «для эксплуатации и обслуживания газорегуляторного пункта», в адресах которых упоминается «официальная резиденция». Их общая площадь — 0,85 гектара.

Обширная территория вокруг никак не обозначена и размыта на официальных спутниковых снимках.

ЖК «Восток»

С резиденцией «Заславль» граничит еще одно интересное место — ЖК «Восток». Этот комплекс организация BELPOL в своем расследовании называла еще одной резиденцией Лукашенко. По информации расследователей, в документах КГБ это место проходит как «объект «Восток», туда проведена линия правительственной спецсвязи, а для получения допуска внутрь нужно разрешение у Службы безопасности Лукашенко.

В BELPOL назвали эту постройку «самой большой взяткой Лукашенко» из-за участия частных компаний в строительстве, а также подозрительных контрактов на уборку возведенных там домов, которые выглядят как отмывание крупных сумм.

Сейчас на кадастровой карте можно увидеть границы двух участков для обслуживания зданий и сооружений объекта «Жилой комплекс «Восток». Их суммарная площадь — 17,5 гектара. А вот адрес обозначен туманно — «Минский район, в 140 метрах от Заславского водохранилища». Работы по установлению границ для этого участка выполняло Минобороны.

Спутниковые снимки этого «жилого комплекса» размывать не стали, на них можно увидеть несколько особняков, пруд, дорожки и два теннисных корта.

Кстати, похоже, именно здесь пили чай и гуляли Лукашенко, Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время неформальной встречи в 2019 году. Пресс-служба Лукашенко тогда назвала местом действия резиденцию «Заславль». Однако, судя по картографическим данным, гуляли Лукашенко, Путин и Рахмон именно по территории ЖК «Восток».

Скриншот видео пресс-службы Лукашенко

На изображениях ниже можно сравнить расположение банного комплекса (1), беседки (2), физкультурно-оздоровительного комплекса (3) и мостика (4). Также на сходство этих мест указывает форма водоема.

Вероятно, именно в ЖК «Восток» стоит резная беседка, которую в 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил Лукашенко. Очень похожий объект просматривается на спутниковых снимках на картах «Яндекс» и Google.

Кстати, на картах «Яндекс» есть один отзыв на «комплекс» «Восток»: «Не советую прогуливаться рядом с этим местом!» Посетитель поставил этому объекту одну звезду из пяти.

«Дрозды»

Еще одна резиденция Лукашенко расположена на северо-западной окраине Минска в окружении леса. Она включает в себя несколько десятков зданий, в том числе спортивный комплекс, бассейн, баню, кафе и вертолетную площадку. Судя по кадрам официальной хроники, в последние годы Лукашенко в основном занимается там сельским хозяйством: например, уборкой картофеля, а также бахчевых культур и овощей. Фотографии зданий, скрытых за забором «Дроздов», не публиковались.

Мы не нашли данных о том, как раньше выглядели границы участка этой официальной резиденции, какую площадь она занимала и кому принадлежала по документам. Сейчас на кадастровой карте это место выглядит так же, как и другие резиденции: отмечены только границы небольших участков технического назначения общей площадью около 0,2 гектара. При этом огромное пространство вокруг никак не обозначено и заблюрено.

Кстати, по периметру размытого «пустого» участка отмечены несколько десятков площадок, связанных с видеонаблюдением в «официальной резиденции «Дрозды». Если измерить площадь внутри этого периметра, получится территория размером более 100 гектаров.

«Ну почему пустое место?»

Как гражданка Беларуси журналистка «Зеркала» обратилась в Национальное кадастровое агентство с вопросом: почему участок и здание Дворца независимости по адресу: пр. Победителей, 12, не видно на карте земельных участков?

— У нас есть ситуации, по которым участки могут не отображаться, они описаны на нашем сайте. Информация могла быть зарегистрирована без координат, потому что не вся информация была введена с координатами [поворотных] точек, — пояснил специалист.

— На карте есть растровая подложка, спутниковая карта. И там очень большой участок размыт. Почему?

— Растровую подложку предоставляет организация БелПСХАГИ (Беларусское предприятие сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий — занимается аэросъемкой, созданием карт и планов, а также геодезическими измерениями. — Прим. ред.) в том виде, в котором у них есть. Есть определенные объекты «заблюренные». Но почему они заблюрены — правильнее туда обратиться, потому что они нам предоставляют [подложку] в том виде, в котором ее видим мы и вы.

— Ну как, нашелся у вас этот участок [на пр. Победителей, 12]?

— Нашелся, стоит красная точка. Адрес вижу. А земельный участок — по характеристикам не могу сказать. Потому что для того, чтобы проверить, нужен кадастровый номер. Ну и да, участок заблюрен.

— Это секретный объект или что? Туда же экскурсии водят. Там точно есть здание, а на карте — пустое место.

— Ну почему пустое место? Смотрите, через дорогу участок тоже не зарегистрирован. Информация на публичной кадастровой карте представлена согласно сведениям регистра недвижимости. В регистре недвижимости на данный момент не вся информация зарегистрирована с координатами. Почему — нужно разбираться в каждом конкретном случае. Для того, чтобы разбираться, нужно, чтобы был запрос.

По запросу, заверили в кадастровом агентстве, будет проведена полная проверка. Правда, ее результатов мы не узнаем: с ними имеет право ознакомиться только правообладатель участка.

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