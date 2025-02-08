Свитан: ВСУ готовят россиянам еще один «сюрприз» в Курской области 1 8.02.2025, 10:16

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Роман Свитан

Новое наступление — это еще не самое интересное.

Украинским военным удалось достичь новых успехов в Курской области, что не на шутку напугало врага. Россияне жалуются на неудачи и требуют уволить ответственных командиров.

Однако недавний успех СОУ в Курской области может быть только началом. Подробнее об этом в ежедневной сводке для «24 Канала» рассказал полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Украинские военные прорвали оборону россиян в Курской области. Силам обороны удалось продвинуться на 5 километров вглубь российской территории.

Так, в российских телеграм-каналах пишут, что в населенном пункте Уланок, что к юго-востоку от Суджи, было расположено командование 810-й бригады. Из-за успешных наступательных действий ВСУ, им пришлось лихорадочно хоронить их комбрига.

«Для россиян было сложно удерживать это направление. Там есть железная дорога, которая из Суджи ведет в Белгород, и вдоль нее двигались несколько наших батальонов тактических групп, взяли под контроль Черкасскую Конопельку, которая была в серой зоне. Бои идут в районе Уланка», – рассказал Роман Свитан.

По словам военного эксперта, украинским военным за последние сутки удалось выполнить важные задачи.

«Мы расширили контроль на этом очень важном направлении, которое ведет в сторону Белгорода, а также снизили давление на Гуево. Движение в тыл российской группировки, которая выходила на Гуево, дает контроль над основной логистической цепью в сторону Суджи. Надо было их напугать, и напугали мы их несомненно», – заметил Свитан.

Дальнейшие действия украинских военных будут зависеть от наличия сил и средств.

«Не исключаю, что это мог быть обманный ход. То есть основной удар или расширение может быть в другом месте. Поэтому еще впереди для россиян будет «сюрприз», – добавил полковник запаса.

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