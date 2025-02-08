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Совсем с ума сошел

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 8.02.2025, 10:27
  • 1,666
Совсем с ума сошел

Лавровский дипломат «юморит».

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин выступил с оценкой инициативы по созданию спецтрибунала по действиям РФ в Украине:

«Российская Федерация считает эту инициативу антиправовой, ангажированной и политизированной: наша страна не совершала акта агрессии против Украины, поскольку действует в строгом соответствии со ст. 51 Устава ООН. Поэтому любые решения этого так называемого спецтрибунала мы будем считать юридически ничтожными».

Открываем 51 статью и читаем, что «Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации».

То есть, Тарабрин фактически говорит, что это на Россию напали 24 февраля, а она обороняется. «Совсем с ума сошел» - говаривал соучастник 24 февраля Жириновский. Вы бы, «дипломаты», что-нибудь поскладнее придумали.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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