закрыть
8 февраля 2025, суббота, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали нефтеперерабатывающие станции в двух регионах РФ

1
  • 8.02.2025, 10:41
  • 1,756
Дроны атаковали нефтеперерабатывающие станции в двух регионах РФ

Прогремели взрывы.

В ночь на 8 февраля дроны атаковали четыре региона РФ. В двух из них целью стали нефтеперерабатывающие станции.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Так, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чертково Ростовской области.

«Повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы», - говорится в сообщении.

Кроме того, БПЛА атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области.

По данным Telegram-канала, якобы пожара в результате падения обломков не возникло и повреждений жилых объектов и пострадавших якобы тоже нет.

Также по данным SHOT, также взрывы прогремели ночью в Славянске-на-Кубани Краснодарского края и в Ростове-на-Дону.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко