Дроны атаковали нефтеперерабатывающие станции в двух регионах РФ 1 8.02.2025, 10:41

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Прогремели взрывы.

В ночь на 8 февраля дроны атаковали четыре региона РФ. В двух из них целью стали нефтеперерабатывающие станции.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Так, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чертково Ростовской области.

«Повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы», - говорится в сообщении.

Кроме того, БПЛА атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области.

По данным Telegram-канала, якобы пожара в результате падения обломков не возникло и повреждений жилых объектов и пострадавших якобы тоже нет.

Также по данным SHOT, также взрывы прогремели ночью в Славянске-на-Кубани Краснодарского края и в Ростове-на-Дону.

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