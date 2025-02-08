Forbes: ВСУ воспользовались «оперативной паузой» россиян для контратаки в Курской области 8.02.2025, 11:00

Российским полкам требовалось время для ввода свежих войск и замены техники.

Российские войска после месяцев безуспешных попыток вытеснить украинские Вооруженные силы из Курской области взяли оперативную паузу для перегруппировки. И ВСУ воспользовались этим моментом для контратаки.

«Российские и северокорейские полевые армии взяли «оперативную паузу» 5 февраля или чуть раньше... Российским полкам требовалось время для ввода свежих войск и замены техники; ожидалось, что северокорейский корпус численностью 12 000 солдат в Курске будет заменен одним или двумя свежими полками с несколькими тысячами солдат», - пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Однако украинские войска, воспользовавшись паузой, атаковали в четверг и быстро продвинулись на три мили по нескольким направлениям на юго-восточном краю Курского выступа.

Так, по данным Центра оборонных стратегий, украинские войска продвинулись к юго-западу от Махновки и к северу и востоку от Черкасской Конопельки вдоль шоссе Суджа-Обоянь. При этом они захватили как минимум два населенных пункта: Колмаков и Фанасеевка.

«В ЦОС отметили продолжающиеся бои в Черкасской Конопельке, но если это правда, то россияне в поселке были обойдены основной частью украинской тактической группы. Это означает, что они были отрезаны от основных российских сил дальше на востоке», - отмечает аналитик.

Как отмечает Акс, россияне атаковали ВСУ FPV-беспилотниками, в результате украинцы потеряли БМП, колесный бронетранспортер VAB, по крайней мере один грузовик с защитой от мин и пару танков. Однако это не замедлило наступление.

При этом северокорейские войска, которые находились в процессе отступления из Курской области, были вынуждены развернуться и контратаковать украинские силы.

«Бои продолжаются, но аналитики, которые обновляют окончательную карту контроля Украины, были достаточно уверены в украинских наступлениях, чтобы отметить их на карте. Впервые за много недель украинский выступ в Курске стал больше, а не меньше», - подытоживает Акс.

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