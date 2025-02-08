Эксперт раскрыл преимущество переданных Украине «Миражей» над F-16 2 8.02.2025, 11:15

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F-16

Самолеты получили бомбардировочные возможности, которых раньше не имели.

Главным преимуществом французских истребителей Mirage 2000 над самолетами F-16, которые были переданы Украине, заключается в том, что «Миражи» могут бить по целям дальнобойными ракетами Scalp и Storm Shadow. Об этом в комментарии «Укринформу» рассказал французский военный эксперт, специалист по аэронавтике Ксавье Тительман.

«Самолеты были модифицированы, чтобы быть способными запускать крылатые ракеты Scalp/Storm Shadow. Сегодня это могут делать только старые истребители Су-24... Поэтому тот факт, что Воздушные силы Украины теперь будут иметь более широкую базу, означает, что они приумножат свой ударный потенциал», — сказал Тительман.

По его словам, переданные Украине «Миражи» получили «бомбардировочные возможности», которых не имели, находясь на вооружении французской армии.

Эксперт также отметил, что французские истребители помогут Украине "спасать жизни", как это уже делают его американские аналоги F-16.

«Если вы посмотрите на уровень перехвата российских крылатых ракет начиная с июля, то он вырос на 20 процентов: с 60 процентов перехваченных ракет украинцы поднялись до 80 процентов», — отметил Тительман.

Он также подчеркнул, что если бы Вооруженные силы Украины имели такое же количество самолетов-истребителей как и сейчас еще в 2022 году, то контрнаступление ВСУ 2023 года могло бы завершиться успехом, а проблем в энергетике вообще можно было бы избежать.

«В тот день, когда мы сможем иметь украинский флот из 30-40-50 самолетов, они смогут делать больше. Тогда они смогут выходить и перехватывать российские самолеты, не давать им сбрасывать свои планерные бомбы, которые приводят к страшным разрушениям», — подчеркнул Тительман.

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