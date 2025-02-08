Белорусских водителей озадачили штрафом за прогрев двигателя 5 8.02.2025, 11:10

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Это нельзя делать дольше пяти минут.

В Беларуси прогрев двигателя автомобиля более пяти минут может привести к штрафу. Согласно пункту 140 Правил дорожного движения, остановка и стоянка транспортного средства должны осуществляться с неработающим двигателем, пишет «Минск-Новости».

По словам заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, нарушение этой нормы влечет административную ответственность в виде штрафа до одной базовой величины (42 рублей. — Прим. ред.). Он отметил, что эта мера была введена из-за жалоб жителей на загазованность воздуха вблизи жилых домов.

Рейды по выявлению нарушителей не проводятся, однако жалобы соседей могут привести к проверке. Для фиксации нарушения достаточно снять его на камеру мобильного телефона и передать данные в правоохранительные органы.

Как отметила начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Мельник, зимой уровень загрязнения воздуха ниже, чем летом, но автомобильные выбросы остаются значительным фактором. Летом 2024 года уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в Минске был на 80% выше, чем зимой.

Автотранспорт вносит более 80% всех выбросов в атмосферу, а во время прогрева двигателя вредные вещества концентрируются в одном месте, так как рассеивание загрязняющих веществ при стоянке хуже, чем в движении.

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