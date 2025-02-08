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«Коллеги ничего особо не говорили по поводу моей четырехдневки, но явно завидовали»

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  • 8.02.2025, 11:55
«Коллеги ничего особо не говорили по поводу моей четырехдневки, но явно завидовали»
иллюстративное фото

Два белоруса устроили себе свой график в работе — и остались очень довольны.

Если компания не спешит объявлять четырехдневку, стоит ввести ее самому. Два читателя devby , не сговариваясь, перешли в конце 2024 года на график 4/3 — на время. И вот, как им такой эксперимент.

«По окончании месяца было чувство, будто я не работал весь декабрь»

Дмитрий, бэкенд-разработчик, в ИТ — 8 лет, локация — Варшава:

— Работаю удаленно на иностранную компанию. У них практика: накопленный отпуск не переносится на следующий календарный год и не компенсируется — все «остатки» нужно использовать.

В конце ноября я задумался, когда же мне использовать оставшиеся 5 дней отпуска — но так и не нашел подходящих дат. И тогда я решил провести эксперимент — освободить все пятницы в декабре, сделав таким образом четырехдневку сроком на месяц.

Мое руководство разрешило.

Впечатления в итоге — самые приятные. Легче и веселее приступать к работе в понедельник, когда осознаешь, что неделя будет короче обычной. По ощущениям, моя суммарная производительность не пострадала: я закрывал все свои задачи, мои обязанности не нужно был ни на кого перекладывать. Появилось время и на себя, и на семью, и на подготовку к праздникам.

По окончании месяца было такое чувство, как будто я не работал весь декабрь. Не знаю, как могло быть при постоянной четырехдневке, но от месячного эксперимента я просто в восторге. Обязательно так сделаю и в этом году!

«Коллеги ничего особо не говорили по поводу моей четырехдневки, но явно завидовали»

Денис, дизайнер, в ИТ — 10+ лет, локация — Варшава:

— У меня накопилось много дней отпуска, которые я планировал перенести на следующий год, но вдруг «окно возможностей» закрылось — и мне нужно было срочно израсходовать свой отпуск до Нового года.

Особых планов у меня не было, плюс накопилась усталость — и я решил снизить нагрузку, взяв все пятницы в ноябре и декабре и еще предновогоднюю неделю целиком.

Что могу сказать: эти два «черных» месяца, когда на улице темнеет уже в 15.00, прошли легче, чем обычно. Моя продуктивность, а точнее производительность осталась на прежнем уровне — я понимал, что мне надо сделать, и делал все вовремя.

Определенно, мне понравился график 4/3, потому что пятницы я тратил, чтобы решить какие-то личные дела, а в выходные только отдыхал. Поскольку все личные вопросы решались в конце недели, по будням я почти не чувствовал напряжения от того, какую гору дел мне нужно переделать. Я погружался в работу — и выполнял весь объем.

Коллеги ничего особо не говорили, по поводу того, что у меня четырехдневка, но явно завидовали. А руководство попросило «не сильно распространяться» о моем опыте в разговорах с другими сотрудниками компании. Хотя я бы очень хотел, чтобы они внедрили у себя четырехдневку.

Отклики на вакансии росли, увольнения падали, а производительность не страдала

Четырехдневка — тренд последних пяти лет в мире. В Великобритании 200 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе, при этом сохранив полную зарплату для своих сотрудников — а их более 5 тысяч человек. Хотя правительство этой страны заявило, что у него «нет планов» обязать и остальных работодателей перейти на четырехдневку.

И да, до этого в июне–декабре 2022 года стане проводилось исследование, в котором принимали участие 61 компании. В итоге исследователи объявили, что 46% испытуемых сотрудников стали меньше уставать, 39% меньше стрессовали, а к концу эксперимента 71% людей меньше ощущал выгорание.

Аргумент для компаний: выручка предприятий, которые участвовали в эксперименте, в среднем увеличилась на 1,4%.

В Германии с февраля 2024 года в течение шести месяцев тоже проводился свой эксперимент, в котором участвовала 41 компания из разных отраслей, — и результатом все довольны. Четырехдневная рабочая неделя не приводит к падению эффективности для компаний, но приносит много пользы сотрудникам — объявили экспериментаторы. 73% участников решили в итоге перейти на четырехдневку.

Похожий эксперимент проводился и в Исландии (именно он, кстати, и вдохновил британцев сделать то же самое) — полученные результаты исследователи назвали «ошеломительным успехом».

На четырехдневку стали переходить целые страны — Исландия, Япония. В 2022 году Бельгия разрешила своим гражданам просить у работодателей перевести их на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Четырехдневка с прошлого года есть также в Казахстане, правда, на отдельных предприятиях.

На четырехдневку переходят и отдельные компании. Например, в 2021 году это сделал британский Atom Bank. В 2022 году возможность получить третий выходной на неделе предоставила своим сотрудникам Panasonic, и в том же году четырехдневку ввел и стартап-единорог Bolt.

В Беларуси две компании делились с devby о том, как перевели своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю — Spiral Scout (о том, как это было, можно почитать здесь и здесь) и SpurIT (их впечатления здесь). В целом тогда (еще в 2021 году) все были довольны: отклики на вакансии росли, увольнения падали, а производительность не страдала.

Мы слышали от своих читателей, что как минимум еще в одной компании в Беларуси есть четырехдневка, однако ее руководство не хочет публично об этом рассказывать.

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