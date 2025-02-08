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Над Путиным — еще одна угроза

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  • Аркадий Дубнов
  • 8.02.2025, 12:10
  • 2,900
Над Путиным — еще одна угроза
Аркадий Дубнов

Трамп выбивает табуретку из-под столпов кремлевской пропаганды.

Над Россией с приходом Трампа нависла еще одна угроза: он готовится лишить ее врага. Это может оказаться чрезвычайно чувствительным ударом для страны-цивилизации, в качестве которой ее обозначил сам Кремль. А для нее существование внешнего врага является корневым условием не только внутренней консолидации, но и стимулом к единению вокруг бывшего имперского центра осколков распавшейся империи. А еще предпосылкой к пестованию глобального Юга, противостоящего глобальному Северу во главе с США.

Что ж случилось-то?

Да всего ничего: 47-й американский президент, одержимой идеями самого богатого в мире человека, Илона Маска, о необходимости оптимизации госаппарата и борьбе с коррупцией, распорядился обнулить деятельность USAID и уволить всех сотрудников ЦРУ.

Не стану здесь заниматься ликбезом для ленивых и нелюбопытных, замечу только, что этими решениями, уже начавшими реализовываться, Трамп выбивает табуретку из-под столпов кремлевской пропаганды, разнообразных киселево-соловьевых etc. Если нет USAID, то кого обвинить «во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств и навязывании им чуждых западных ценностей» А если не станет ЦРУ, то кого «хватать за руку», обнаруживая очередные «происки ЦРУ», готовящего «цветные революции" по всему внешнему периметру страны-цивилизации?

Согласитесь, есть проблема…

Оттого-то в Москве как-то слабо и неохотно реагируют на тектонические подвижки в стане потенциального противника. Неужто спугнуть боятся…)

Тем более, что по распоряжению Трампа генпрокурор США Пэм Бонди распустила целевую группу KleptoCapture, занимавшуюся преследованием российских олигархов. Группа переключается на борьбу с наркокартелями.

Аркадий Дубнов, «Телеграм»

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