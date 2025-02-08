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Сияли под лучами солнца: ученые нашли уникальное украшение из более 270 000 бусин

  • 8.02.2025, 12:11
Сияли под лучами солнца: ученые нашли уникальное украшение из более 270 000 бусин
иллюстративное фото

Открытие меняет представления о роли женщин в обществе в древней Испании.

Археологи, исследовавшие 5000-летнее захоронение на юго-западе Испании, обнаружили, что похороненные там женщины имели украшения из чрезвычайного количества белого бисера, который образовывал церемониальный наряд. Это место раскрыло новые подробности социальных и культурных практик жителей региона медного века, пишет Arkeonews.

Раскопки на этом месте, проведенные в 2010-2011 годах, обнаружили то, что сейчас признано самой большой коллекцией бусин, когда-либо задокументированной в одном захоронении в Валенсина-де-ла-Консепсьон, обширной археологической зоне вблизи Севильи.

Этот погребальный комплекс, построенный между 2900 и 2800 годами до н. э., содержал тысячи бусин, расположенных в узорах, что указывают на то, что когда-то они были частью одежды, которую, возможно, носили женщины высокого статуса.

Анализ бусин, особенно тех, что были найдены возле лица, известного как «Леди из слоновой кости», указывает на развитую сеть ремесленников и торговых путей, сосредоточенных вокруг морских ресурсов.

Ведущий исследователь Леонардо Гарсия Санхуан из Университета Севильи отметил, что эти украшения, которые состояли преимущественно из бусин из морских раковин, использовались для особых церемоний, а не для повседневного ношения. Многие ракушки сохранили перламутровый блеск, что свидетельствует о том, что когда-то они переливались под солнечным светом, усиливая свой визуальный эффект.

Ученые исследовали более 270 000 бусин, изготовленных преимущественно из морских раковин, а также из камня и костей. Для этого эксперты применили радиоуглеродный анализ, морфометрический анализ и экспериментальные реконструкции

Сам масштаб производства, необходимый для этих украшений, впечатляет — по оценкам исследователей, для изготовления одних лишь бусин понадобилась бы команда из 10 человек, которые работали бы около семи месяцев, не считая времени, необходимого для сбора сырья.

Большинство бусин было найдено в большой камере, содержащей останки 20 человек, в том числе 15 женщин. Другая камера, где были похоронены две женщины, также содержала бусины. Исследователи считают, что многие из этих украшений были нанизаны в ряды, образуя туники, юбки или другие наряды. Марта Диас-Гвардамино из Даремского университета отметила, что остатки растительных волокон в отверстиях бусин свидетельствуют о том, что их нанизывали на ткань.

Гарсия Санхуан предположил, что эта ослепительная одежда играла решающую роль в публичных ритуалах, потенциально указывая на высокий социальный или религиозный статус обладательниц. Он также выразил заинтересованность в дальнейших исследованиях, чтобы выяснить, существовали ли в валенсийском обществе матриархальные структуры в эту эпоху, время усиления социального расслоения по всей Европе.

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