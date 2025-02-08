Дроны атаковали «жирный» российский город 1 8.02.2025, 12:35

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иллюстративное фото

Там сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ.

Дроны атаковали Ростов-на-Дону. Город является достаточно «жирным» местом, где сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram.

«Ночью был атакован Ростов. В районе «Сельмаш» были взрывы, там расположены важные военные объекты», - рассказал он.

В частности, по словам Коваленко, известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд.

«В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400», - отметил военный.

Кроме этого, в пределах города находится штаб Южного военного округа РФ, который координирует боевые действия на юге Украины.

К тому же, по данным Коваленко, ранее на территории завода «Сельмаш» замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии.

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