закрыть
8 февраля 2025, суббота, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали «жирный» российский город

1
  • 8.02.2025, 12:35
  • 2,062
Дроны атаковали «жирный» российский город
иллюстративное фото

Там сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ.

Дроны атаковали Ростов-на-Дону. Город является достаточно «жирным» местом, где сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram.

«Ночью был атакован Ростов. В районе «Сельмаш» были взрывы, там расположены важные военные объекты», - рассказал он.

В частности, по словам Коваленко, известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд.

«В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400», - отметил военный.

Кроме этого, в пределах города находится штаб Южного военного округа РФ, который координирует боевые действия на юге Украины.

К тому же, по данным Коваленко, ранее на территории завода «Сельмаш» замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко