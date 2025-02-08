Дроны атаковали «жирный» российский город

Дроны атаковали «жирный» российский город1
- 8.02.2025, 12:35
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Там сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ.
Дроны атаковали Ростов-на-Дону. Город является достаточно «жирным» местом, где сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ.
Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram.
«Ночью был атакован Ростов. В районе «Сельмаш» были взрывы, там расположены важные военные объекты», - рассказал он.
В частности, по словам Коваленко, известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд.
«В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400», - отметил военный.
Кроме этого, в пределах города находится штаб Южного военного округа РФ, который координирует боевые действия на юге Украины.
К тому же, по данным Коваленко, ранее на территории завода «Сельмаш» замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии.