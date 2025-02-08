Минский сварщик сорвал крупнейший джекпот и стал миллионером 1 8.02.2025, 12:44

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иллюстративное фото

Новость о миллионах застала его в метро.

В Беларуси разыгран крупнейший за последние годы джекпот — 3 миллиона рублей. Победителем стал житель Минска, который работает сварщиком. Розыгрыш прошел 7 февраля в онлайн-формате, в нем участвовали более 376 тысяч человек, пишет «Онлайнер».

Победителя зовут Владимир. Новость о миллионах застала его в метро, когда организаторы связались с ним в прямом эфире. По словам победителя, он играет в лотерею около года и ранее выигрывал суммы до 1000 рублей, но на такой результат не рассчитывал.

Как распорядиться деньгами, Владимир пока не решил. В первую очередь он думает о помощи дочери и внуку, а уже потом — о себе.

Это один из крупнейших выигрышей в истории белорусских лотерей за последние три года. Ранее, в конце прошлого года, миллионером стала жительница Ошмян, работавшая медсестрой.

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