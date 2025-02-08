Эдуарда Бабарико снова будут судить 8.02.2025, 12:54

Процесс начнется 20 февраля.

Политзаключенный Эдуард Бабарико находится в заключении уже более четырех с половиной лет, но ему продолжают добавлять сроки, сообщает правозащитный центр «Весна».

В июле 2024 года к его восьмилетнему сроку добавили еще полтора года по статье 411 УК (злостное неповиновение администрации колонии). Для отбытия наказания его перевели в Волковысскую колонию № 11, где менее чем за полгода против него снова возбудили дело по той же статье.

Судебный процесс пройдет 20 февраля в суде Волковысского района. Вести дело будет судья Николай Сергеенко, который ранее вынес аналогичный приговор анархисту Александру Францкевичу. В случае нового обвинительного приговора срок Эдуарда Бабарико может увеличиться еще на два года.

Напомним, Эдуард Бабарико 5 июля 2023 года был признан «виновным» нескольким статьям УК.

Ему дали восемь лет исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5000 базовых величин (185 000 рублей).

Эдуард Бабарико был задержан вместе со своим отцом, Виктором Бабарико, 18 июня 2020 года, содержался в СИЗО КГБ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com