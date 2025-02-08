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Эдуарда Бабарико снова будут судить

  • 8.02.2025, 12:54
Эдуарда Бабарико снова будут судить

Процесс начнется 20 февраля.

Политзаключенный Эдуард Бабарико находится в заключении уже более четырех с половиной лет, но ему продолжают добавлять сроки, сообщает правозащитный центр «Весна».

В июле 2024 года к его восьмилетнему сроку добавили еще полтора года по статье 411 УК (злостное неповиновение администрации колонии). Для отбытия наказания его перевели в Волковысскую колонию № 11, где менее чем за полгода против него снова возбудили дело по той же статье.

Судебный процесс пройдет 20 февраля в суде Волковысского района. Вести дело будет судья Николай Сергеенко, который ранее вынес аналогичный приговор анархисту Александру Францкевичу. В случае нового обвинительного приговора срок Эдуарда Бабарико может увеличиться еще на два года.

Напомним, Эдуард Бабарико 5 июля 2023 года был признан «виновным» нескольким статьям УК.

Ему дали восемь лет исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5000 базовых величин (185 000 рублей).

Эдуард Бабарико был задержан вместе со своим отцом, Виктором Бабарико, 18 июня 2020 года, содержался в СИЗО КГБ.

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