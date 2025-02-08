Зеленский готов предоставить США доступ к редкоземельным металлам и подземным газовым хранилищам в обмен на гарантии безопасности 8.02.2025, 13:00

Президент Украины озвучил условия.

Украина не намерена бесплатно передавать свои ресурсы, включая редкоземельные металлы, Соединенным Штатам, но готова к их совместной разработке.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters .

«Американцы оказали нам наибольшую поддержку, и, соответственно, должны получить приоритетный доступ к нашим ресурсам. Этот вопрос я также хотел бы обсудить с президентом США Дональдом Трампом», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждают возможность использования украинских подземных газовых хранилищ для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, Украина готова заключить с США контракты на поставки СПГ, а в перспективе — стать энергетическим хабом для всей Европы. «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», — отметил Зеленский. При этом он подчеркнул, что подобные соглашения должны сопровождаться международными гарантиями безопасности для Украины.

Зеленский также заявил, что около 20% украинских минеральных ресурсов, включая почти половину месторождений редкоземельных металлов, находятся на территориях, оккупированных Россией. По его мнению, существует риск, что Москва передаст часть этих стратегически важных ресурсов своим союзникам, таким как Северная Корея и Иран. «Мы должны остановить Путина и защитить наши богатейшие месторождения, включая Приднепровский регион и центральную Украину», — заявил он.

По словам президента, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, который необходим для авиационной и космической отрасли, а также значительными месторождениями урана, используемого в ядерной энергетике и оружейной промышленности. При этом Зеленский уточнил, что многие месторождения титана были обнаружены на северо-западе страны, вне зоны боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины при условии предоставления американским компаниям приоритетного доступа к украинским редкоземельным металлам. «Мы заинтересованы в заключении сделки, согласно которой Украина получит нашу поддержку в обмен на доступ к ее редкоземельным металлам и другим стратегическим ресурсам», — заявил Трамп. Он также добавил, что украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

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