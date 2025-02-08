«А завтра Китай закроется»
- 8.02.2025, 13:14
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На «Могилевлифтмаше» обнажили страхи белорусской промышленности.
В Могилеве научились делать умные лифты. Чтобы ими воспользоваться, нажимать на кнопки не нужно — достаточно установить мобильное приложение. Технология идентифицирует человека, вошедшего в лифт, и отвезет его на нужный этаж, рассказывает ОНТ.
Предприятие «Могилевлифтмаш» выпускает около 13 тысяч лифтов в год — как пассажирских, так и промышленных. Лучше всего раньше продавались модели грузоподъемностью до тысячи килограммов. Сейчас на предприятии уже взяли планку в 2,5 тонны по этому показателю и хвалятся тем, что доля импортных комплектующих составляет лишь 7%.
— Когда закрылась Европа, то среди стран Таможенного союза мы единственные из лифтостроительных заводов, кто сохранил объемы производства <…>. Наша цель — делать все самостоятельно, чтобы была минимальная зависимость от других стран, — заявил на государственном телевидении директор научно-технического центра «Могилевлифтмаша» Максим Соболев. — А завтра Китай закроется, что мы будем делать? У кого что брать?
Отметим, что мировые производители уже как минимум несколько лет предлагают лифты с подобной функцией. Например, «умные» кабины и системы есть у финской марки Kone, а также у американской Otis.