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Партизаны выяснили, как россияне прячут топливо после ударов по НПЗ

  • 8.02.2025, 13:20
Партизаны выяснили, как россияне прячут топливо после ударов по НПЗ
иллюстративное фото

Армия РФ оказалась неспособна защитить свою инфраструктуру.

Россия использует новую стратегию хранения топлива после ударов по НПЗ. Техника с горючим серьезно маскируется.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Ранее партизаны сообщали, что Министерство обороны РФ разработало новую стратегию хранения топлива после серии успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам.

«Сейчас мы получаем все больше подтверждений этому: целые колонны топливозаправщиков и автоцистерн выходят из Крыма, перемещаются к линии фронта, а затем маскируются в жилых районах и во дворах», - говорят партизаны.

Как отмечают в «АТЕШ», армия РФ оказалась неспособна защитить свою инфраструктуру, поэтому теперь вынуждена постоянно передвигать топливо, прятать его под навесами, в сараях, возле магазинов и жилых домов.

«Это попытка избежать ударов, но мы фиксируем каждый маршрут и точку хранения», - добавляют в партизанском движении.

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