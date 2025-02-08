Синоптики пообещали Беларуси «сибирские морозы» до -21°С
- 8.02.2025, 13:38
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Синоптики предупредили белорусов о приходе «сибирских морозов» в ближайшие дни. По словам специалистов, ночи ожидаются такими холодными, «которых у нас этой зимой еще не было». Журналисты «Телеграф» посмотрели, какие значения спрогнозировали для Беларуси мировые метеоцентры и какой прогноз на ближайшие дни дал Белгидромет.
Авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie предупредили, что ближайшие две ночи будут очень морозными. На это указывает и глобальная система численного прогнозирования погоды GFS, и модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), и канадская GEM.
Самая холодная ночь, по расчетам специалистов, ожидается с воскресенья на понедельник, 10 февраля: модель GFS показала морозы в -4..-8°С, европейская ECMWF спрогнозировала уже десятиградусные морозы, до -12°С, а канадская GEM и вовсе посулила все -14..-18°С, «а кое-где даже и ниже».
Так, их коллеги из Telegram-канала «Метеовайб», изучив прогноз канадской модели GEM, рассмотрели в прогнозе на воскресенье и понедельник «совсем сибирские цифры» — до -18°..-21°С. Впрочем, такие цифры специалисты назвали «маловероятными», а вот понижение ночных температур до -14..-15°С — более чем реалистичным прогнозом.
«На большей части территории при малооблачном небе будет наблюдаться интенсивное радиационное выхолаживание поверхности», — предупредили специалисты.
С такими цифрами в целом согласны и в Белгидромете. По их оперативному прогнозу, из-за того, что наша страна оказалась на периферии мощного антициклона, в Беларуси усилятся морозы, но снегопадов при этом ждать не стоит — погода будет стоять облачная, с прояснениями.
Температуру на ближайшие три дня Белгидромет спрогнозировал следующую:
в субботу, 8 февраля, максимальная днем -4.. +1°С,
в воскресенье, 9 февраля, ночью -4..-11°С (местами до -14°С), днем -4..+2°С,
в понедельник, 10 февраля, ночью -5..-11°С (местами до -14°С), днем -4..+1°С.