Штрафы за ПДД начнут списывать автоматически с банковских счетов белорусов 8 8.02.2025, 13:57

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В Беларуси готовят новый закон.

Министерство юстиции Беларуси подготовило законопроект, который изменит процедуру взыскания штрафов за некоторые нарушения Правил дорожного движения (ПДД). В случае его принятия штрафы за нарушения, зафиксированные системой фотофиксации, смогут списывать автоматически с банковских счетов нарушителей. Об этом 7 февраля сообщил глава ведомства Евгений Коваленко, сообщает БелТА.

Суть инициативы заключается в расширении сферы применения упрощенного исполнительного производства. По словам министра, механизм будет применяться, если сумма взыскания не превышает 20 базовых величин (на данный момент — 840 рублей). Это позволит взыскивать штрафы оперативно, без дополнительной документации и участия судебных приставов, а также автоматизировать процесс.

Среди нарушений, которые могут попасть под действие нового закона, называются штрафы, назначенные Госавтоинспекцией на основании данных камер фотофиксации.

«То есть получается система, когда в автоматическом режиме осуществляется фиксация правонарушения и также в упрощенном, в значительной степени автоматическом режиме, будет осуществляться взыскание по этому правонарушению путем списания денежных средств со счета нарушителя», — пояснил Коваленко.

Если инициатива будет одобрена законодателями, нововведение может вступить в силу уже в 2024 году.

Автоматическое списание штрафов может существенно упростить их взыскание, однако возникает вопрос защиты прав граждан, особенно в случае ошибочных штрафов. Пока неизвестно, какие механизмы обжалования предусмотрены для таких ситуаций.

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