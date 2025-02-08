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ВСУ уничтожили редкий российский ТОС-1А «Солнцепек» и показали видео

  • 8.02.2025, 14:05
  • 1,366
ВСУ уничтожили редкий российский ТОС-1А «Солнцепек» и показали видео
иллюстративное фото

Но на этот раз «Солнцепек» сам превратился в пепелище.

Украинские бойцы уничтожили редкий российский ТОС-1А «Солнцепек», сообщили в Силах беспилотных систем (СБС) ВСУ.

«Операторы 412-го полка NEMESIS во взаимодействии с подразделениями Сил территориальной обороны и другими смежными подразделениями обнаружили и уничтожили враждебную тяжелую огнеметную систему залпового огня калибра 220 мм», - говорится в сообщении.

Напоминается, что ТОС-1А «Солнцепек» - это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы, создавая мощную взрывную волну и уничтожая все в радиусе поражения.

«Этим оружием оккупанты обстреливают позиции Сил обороны и украинские населенные пункты, пытаясь прорвать оборону и нанести максимальные разрушения. Но на этот раз «Солнцепек» сам превратился в пепелище - еще одно мощное оружие врага отправилось в металлолом», - добавили в СБС.

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