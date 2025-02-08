Германия начала создавать новый танк со сверхмощной пушкой 1 8.02.2025, 14:24

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иллюстративное фото

СМИ называют его «Leopard 3».

Германия начинает работу над основным боевым танком, который СМИ называют «Leopard 3» (нельзя исключать, что он получит другое обозначение). Об этом со ссылкой на документы управления закупок Бундесвера сообщает Defense Express.

Речь идет об обновлении почти всех основных компонентов Leopard 2, который сейчас активно использует как сама Германия, так и другие страны мира, в частности, Украина.

Известно, что компания Rheinmetall создаст для Leopard 3 несколько типов 130-мм танковых боеприпасов для пушки Rh-130 L/51. Речь идет об «аттестационном» боеприпасе DM13, многофункциональном фугасном DM11 и бронебойном кинетическом DM23.

По заявкам самой Rheinmetall, по сравнению с обычной 120-мм пушкой кинетическая энергия выстрела возрастет на 50%. Экипаж танка уменьшится до трех человек (в состав экипажа Leopard 2 входят четверо).

Также Leopard 3 получит новый двигатель Olymp - разработчиком выступит компания Liebherr. В дополнение к этому будет существенно усилена защита танка.

Речь идет о системе MUSS, разработанной компанией Hensoldt. Система будет фиксировать лазерное облучение и противодействовать противотанковым управляемым ракетам. Также она сможет фиксировать работу оптических приборов.

Специалисты говорят, что танк будет оснащен комплексом активной защиты и получит комбинированные решения, которые позволят противодействовать дронам. Это особенно актуально в связи с опытом российско-украинской войны.

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