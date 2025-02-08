Родных ужаснул изможденный вид израильских заложников 8.02.2025, 14:46

Их освободили крайне исхудавшими и изможденными.

8 февраля террористы ХАМАСа передали троих освобождаемых заложников — Эли Шараби, Ора Леви и Охада Бен Ами крайне исхудавшими и изможденными. Их внешний вид шокировал родных, пишут «Детали».

Таль Леви, брат Ора Леви рассказал о сложных чувствах, которые испытывает его семья..

«Он выглядит очень, очень худым. Мы даже не можем представить, через что он прошел. Но он возвращается домой к своему сыну.

«Я подготовил для него папку на компьютере со всеми фотографиями [сына Ора] Альмога. Момент, когда он отучился от подгузников. Ор – очень сильный человек, у меня нет сомнений, что он восстановится».

Айелет, сестра Раз, жены Охада Бен-Ами, сказала:

«Они выглядят плохо, им очень нехорошо. Охад больше не выглядит так, как раньше – сколько же нам теперь придется помогать ему восстановиться».

В офисе главы правительства заявили от лица Нетаниягу: «Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня». Сам Нетаниягу с женой и младшим сыном сегодня все еще находится в США.

Эли Шараби (53) и Охад Бен Ами (56) были похищены из кибуца Беэри.

Ор Леви (34) похищен с фестиваля Нова. Террористы убили его жену Эйнав. У пары остался крохотный пятимесячный сын Альмог – супруги не взяли его на фестиваль, оставив у родителей. Он сделал первые свои шаги без отца.

7 октября у 51-летнего Эли Шарави террористы убили жену Лианн и дочерей Нойю и Яхель. Причем неизвестно, знает ли об этом сам похищенный. Также террористы похитили его брата Йосси — он умер в плену.

Жену Охада Бен Ами, Раз, похитили вместе с ним, но в ноябре 2023 года освободили в рамках первой сделки с террористами. Сам 54-летний мужчина был 7 октября ранен в плечо. Его медицинское состояние вызывало большие опасения.

בתת משקל, אבל עומדים על הרגליים: תמונות ראשונות של אוהד, אלי ואור pic.twitter.com/Rui0Zrb58b — כאן חדשות (@kann_news) February 8, 2025

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