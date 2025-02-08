закрыть
8 февраля 2025, суббота, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Родных ужаснул изможденный вид израильских заложников

  • 8.02.2025, 14:46
Родных ужаснул изможденный вид израильских заложников

Их освободили крайне исхудавшими и изможденными.

8 февраля террористы ХАМАСа передали троих освобождаемых заложников — Эли Шараби, Ора Леви и Охада Бен Ами крайне исхудавшими и изможденными. Их внешний вид шокировал родных, пишут «Детали».

Таль Леви, брат Ора Леви рассказал о сложных чувствах, которые испытывает его семья..

«Он выглядит очень, очень худым. Мы даже не можем представить, через что он прошел. Но он возвращается домой к своему сыну.

«Я подготовил для него папку на компьютере со всеми фотографиями [сына Ора] Альмога. Момент, когда он отучился от подгузников. Ор – очень сильный человек, у меня нет сомнений, что он восстановится».

Айелет, сестра Раз, жены Охада Бен-Ами, сказала:

«Они выглядят плохо, им очень нехорошо. Охад больше не выглядит так, как раньше – сколько же нам теперь придется помогать ему восстановиться».

В офисе главы правительства заявили от лица Нетаниягу: «Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня». Сам Нетаниягу с женой и младшим сыном сегодня все еще находится в США.

Эли Шараби (53) и Охад Бен Ами (56) были похищены из кибуца Беэри.

Ор Леви (34) похищен с фестиваля Нова. Террористы убили его жену Эйнав. У пары остался крохотный пятимесячный сын Альмог – супруги не взяли его на фестиваль, оставив у родителей. Он сделал первые свои шаги без отца.

7 октября у 51-летнего Эли Шарави террористы убили жену Лианн и дочерей Нойю и Яхель. Причем неизвестно, знает ли об этом сам похищенный. Также террористы похитили его брата Йосси — он умер в плену.

Жену Охада Бен Ами, Раз, похитили вместе с ним, но в ноябре 2023 года освободили в рамках первой сделки с террористами. Сам 54-летний мужчина был 7 октября ранен в плечо. Его медицинское состояние вызывало большие опасения.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко