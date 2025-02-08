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«Будто все насмотрелись мелодрам про простушек и миллионеров»

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  • 8.02.2025, 15:00
«Будто все насмотрелись мелодрам про простушек и миллионеров»

Белорусы спорят, кто платит в отношениях: парень, девушка или 50/50?

Кто должен платить на свидании? Парень, девушка или поровну? Кто оплачивает квартиру? Кто кому и сколько должен давать денег на хотелки партнера?

В интернете тысячи роликов и споров на эту тему. Мнения разделились: одни считают, что мужчина должен платить за все, кто-то придерживается принципа «50 на 50».

Заметим, что подобные споры ведутся чаще среди молодых людей из Восточной Европы. В странах Запада, кажется, все давно сошлись на том, что разделять доходы и расходы нужно поровну, а спутника по жизни воспринимать как партнера.

«Еврорадио» поговорило с представителями двух лагерей, выслушало их аргументы, а гендерная исследовательница рассказала, почему патриархат не выгоден мужчинам.

Матвей, 25 лет: «Будто все насмотрелись мелодрам по «Россия-1» про простушек и миллионеров»

Мои первые серьезные отношения начались в университете. Было очень легко, просто, понятно, без каких-либо денежных «забабонов». У нас прямо на подкорке было, что никто из нас друг другу никаких денег не должен. Даже мысли такой не приходило.

Тем не менее, через пару лет мы расстались. Я начал ходить на новые свидания, общаться с девушками. Мне несложно было заплатить за условный кофе на первой встрече.

Но в будущем, я, конечно, рассчитывал, что мы будем адекватно и более или менее поровну сводить наш бюджет.

Но жизнь оказалась намного суровее, чем я ожидал. Многие девушки прямо на первом свидании говорили мол «ну, если ты не можешь снимать квартиру для нас двоих, то зачем мне такой парень нужен?». Или говорили: «Мужчина должен, потому что он сильный».

Для меня это был шок, реально шок. Типа, а почему так вообще сложилось? Я мальчик, ты — девочка. И дальше что?

Представим, что мы ходили в один садик, сидели за одной партой в школе, поступили в один универ, устроились на работы. И ей я что-то должен, потому что парень? Это же дичь откровенная.

Кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. Но как вы собираетесь строить семью, если в нее будет вкладываться только один человек? Они будто все насмотрелись мелодрам по «Россия-1» про простушек и миллионеров.

Все хотят красивой жизни, и я хочу, но многие девушки летают в каких-то заоблачных фантазиях и вообще не смотрят на мир реально.

Сейчас я два года в отношениях с девушкой, мы познакомились в Варшаве. Я зарабатываю примерно в полтора раза больше, чем она, и наши расходы плюс-минус пропорциональны. Я трачу больше, но и она мне помогает в каких-то вещах. Если бы я в Варшаве платил за аренду сам, без ее помощи, то сколько денег у меня вообще оставалось? На водичку разве что…

Отношения для меня — это большая-большая работа, и финансовый вопрос обязательно надо обсудить прежде, чем в них вступать.

Татьяна, 27 лет. «Работаем мы оба, но мужчина за-ра-ба-ты-ва-ет»

Первые серьезные отношения с мужчиной у меня начались в 20 лет. Познакомились мы на работе, ему было 32 года, и финансовый вопрос там не стоял. Я чувствовала себя девочкой-девочкой: отвезти, привезти, какие-то подарочки, ужин в ресторане. Приятно? Да. Так должно быть? Да.

Следующий парень тоже был обеспеченный: подарки, такси, рестораны… Но здесь уже были условия: никаких друзей-мужчин, никаких походов в бар с подругами.

Это была золотая клетка: он говорил, что я могу не работать, не готовить, не убирать — просто быть рядом с ним. Даже если куда-то и ходить, то это только с ним и в его компании друзей. Но хватило меня только на два месяца.

Потом я встречалась с парнем на 10 лет старше себя. Сразу спойлер: он был женат. От него я, наверно, ни разу ничего не дождалась: ни цветочков, ни подарков на день рождения, ни-че-го.

Максимум, что он делал — это пару раз закрывал счета в заведениях и вызывал таксончик. В большинстве случаев было так: «Хочешь приехать? Вызови себе сама. Хочешь кушать? Закажи сама. У меня там ипотека, бракоразводный процесс…».

А меня это почему должно волновать? Я люблю вкусно поесть, выпить дорогой алкоголь. Я знала, что он зарабатывал 5-7 тысяч евро в месяц. И я бы не просила его о чем-то, если у него было 1000 рублей в кармане.

Нынешний мой ухажер вообще считает, что «мои проблемы — это его проблемы». Недавно я сказала ему, что за границей будет концерт моей любимой группы. И хоть ему она безразлична, он сказал, что полетит со мной и все оплатит. То есть вопрос денег абсолютно не стоит. Я предлагала ему внести и свою лепту, но он наотрез отказался.

Вообще фраза «никто никому ничего не должен» — неправильная изначально, отношения — это когда есть ответственность и женщины, и мужчины. Ответственность за себя перед партнером. Вы как минимум не должны друг другу изменять.

Мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее легче. Приятно, когда говорят: «Твои проблемы — это мои проблемы». Нельзя тоже говорить, что мужчина прям все должен. Но когда я за мужчиной, то это нормально. Нормально, когда жизненно важные компоненты переходят на его плечи.

С «пополамщиком» я никогда в жизни не буду. Для меня — это не мужчина. Как я вижу свой идеальный быт: квартирный вопрос на мужчине, но если он, допустим, забыл оплатить коммуналку — могу заплатить я и не требовать деньги у него за это.

Забитый холодильник — тоже на плечах мужчины. Но если я хочу себе что-то, то мне ничего не стоит сходить в магазин и купить за свои деньги, а потом это приготовить.

Бары, рестораны — мужчина. Может ли быть момент, когда я закрою счет? Да.

Мои деньги — маникюры, педикюры, нижнее белье и т.д. Если это какая-то дорогая операция у косметолога, то я могу попросить денег у своего мужчины. Отпуск тоже должен быть за его счет.

Насчет обязанностей, то готовка и уборка на мне. Мужчина-золушка мне не нужен.

Ну, и работаем мы оба, но мужчина за-ра-ба-ты-ва-ет.

«Если мужчины выступают за патриархат, то они и будут получать такие несправедливые диспропорции»

Отношения между мужчиной и женщиной — это всегда актуальная тема, волнующая людей независимо от их убеждений, уверена гендерная исследовательница Ирина Сидорская.

— Когда люди в стране живут более-менее в достатке, когда и мужчины, и женщины получают нормальную зарплату — вопрос оплаты не так актуален. А, когда нужно считать каждую копейку — тогда да. Ну и тут опять-таки, вопрос к Лукашенко, который постоянно говорит про традиционные ценности, что мы против всего западного, что мы против феминизма. И люди возвращаются к мифическим традиционным ценностям. А в таких обществах только так и было — там зарабатывали только мужчины.

Ирина Сидорская убеждена, что, во-первых, одна из главных причин, почему так сложилось — это гендерный разрыв в зарплатах: в Беларуси мужчины в среднем зарабатывают на 28% больше. А во-вторых, домашние обязанности и быт, в основном, ложатся на женщин.

— Сейчас даже в молодых семьях расходы не 50 на 50. Тот же декретный отпуск — он же за досмотр за ребенком, а не материнский отпуск. И по-хорошему, он должен быть разделен на две части, поскольку и у отца, и у матери по семейному кодексу равные обязанности.

Но у нас это все равно ложится на женщину. Еще до 2020 года женщина тратила в 2-2,5 раза больше времени на дом, чем мужчины.

Если мужчины выступают за патриархат, то они и будут получать такие несправедливые диспропорции: когда одни зарабатывают больше, а вторые занимаются неоплачиваемой работой по дому — тогда женщины и будут ожидать, что за них будут больше платить.

Какие еще здесь могут быть условия? И чем общество более гендерно равное, тем меньше мужчина будет содержать женщину.

«Женщины считают свою красоту одним из главных социальных капиталов и ресурсов»

По словам Ирины Сидорской, идеальный вариант на свидании — это когда платит тот, кто первый позвал. А вообще, всегда нужно договариваться.

— Но опять же, если взять женщину и мужчину, работающих на одной и той же должности, то женщина зарабатывает меньше. И сами работодатели часто задумываются о том, что мужчине деньги нужны, чтоб содержать семью, а женщине якобы они нужны на булавки. В обществе все очень взаимосвязано и тяжело сказать, почему это началось.

Кроме того, женщины считают свою красоту одним из главных социальных капиталов и ресурсов, благодаря которому они могут быть выбраны мужчинами.

— Женщин не оценивают по тому, что они делают, какие они люди, насколько они добрые, умные. Они оцениваются по тому, как они выглядят, сколько им лет… И тогда понятно, почему они так много тратят на спортзал, одежду и так далее. Это такой обмен: она ему дает свою красоту, бесплатную работу по дому, «ну а ты давай, плати».

В патриархальном обществе женщины рассматривают мужчин как тех, кто будет за них платить, и это становится главным социальным капиталом мужчины. А у женщин оценивается только молодость и красота.

Почему белорусы спорят об этом?

Ирина Сидорская считает, что люди внутри Беларуси сейчас лишены права что-либо обсуждать, поэтому все, что им остается — это личные темы.

— Они не могут сегодня обсуждать политику, социальные проблемы, не могут обсуждать то, что им не нравится. А люди ведь хотят поговорить, хотят высказать свое мнение и хотят быть услышанными.

Я думаю, что очень многие люди с гораздо большим интересом обсуждали бы социально значимые вещи, а не отношения. Но сейчас они лишены такой возможности.

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