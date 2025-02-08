Один удар – и нет штаба: как учительница географии помогла ликвидировать командование 35-й бригады РФ 10 8.02.2025, 15:27

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Опубликовано видео резонансной операции.

Силы обороны Украины одним метким ударом по цели в оккупированном Селидове ликвидировали весь командный состав 35-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Появилось видео этой операции, которое было снято с помощью дрона.

Его опубликовала в Facebook украинская военкор Юлия Кириенко-Меринова.

Об этой операции стало известно 7 февраля из российских Z-каналов. Они жаловались, что в результате атаки «одним разом» был уничтожен весь командный состав 35-й ОМСБр ВС РФ.

Судя по опубликованному видео, штаб россияне разместили в одном из многоквартирных домов оккупированного города. Был нанесен всего один удар, который точно попал по вражеской цели.

По данным Кириенко-Мериновой, удар осуществил борт «Су» Воздушных сил Украины. Огонь корректировала с помощью беспилотника Shark военнослужащая под позывным Ультра из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславская бригады ВСУ.

«Запустила его (Shark — ред.) в небо третья женщина в ВСУ, которая научилась с ним работать. Женщина под псевдо Ультра. Женщина, которая пошла на фронт, чтобы фронт не дошел до ее родного Днепра. Женщина, которая в мирной жизни учитель географии», — написала военкор.

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