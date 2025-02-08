закрыть
8 февраля 2025, суббота, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один удар – и нет штаба: как учительница географии помогла ликвидировать командование 35-й бригады РФ

10
  • 8.02.2025, 15:27
  • 9,204
Один удар – и нет штаба: как учительница географии помогла ликвидировать командование 35-й бригады РФ

Опубликовано видео резонансной операции.

Силы обороны Украины одним метким ударом по цели в оккупированном Селидове ликвидировали весь командный состав 35-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Появилось видео этой операции, которое было снято с помощью дрона.

Его опубликовала в Facebook украинская военкор Юлия Кириенко-Меринова.

Об этой операции стало известно 7 февраля из российских Z-каналов. Они жаловались, что в результате атаки «одним разом» был уничтожен весь командный состав 35-й ОМСБр ВС РФ.

Судя по опубликованному видео, штаб россияне разместили в одном из многоквартирных домов оккупированного города. Был нанесен всего один удар, который точно попал по вражеской цели.

По данным Кириенко-Мериновой, удар осуществил борт «Су» Воздушных сил Украины. Огонь корректировала с помощью беспилотника Shark военнослужащая под позывным Ультра из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславская бригады ВСУ.

«Запустила его (Shark — ред.) в небо третья женщина в ВСУ, которая научилась с ним работать. Женщина под псевдо Ультра. Женщина, которая пошла на фронт, чтобы фронт не дошел до ее родного Днепра. Женщина, которая в мирной жизни учитель географии», — написала военкор.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко