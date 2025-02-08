Экс-директору предприятия, где производили белорусскую вакцину от коронавируса, вынесли приговор 6 8.02.2025, 15:35

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Сергей Большаков

До ареста он был ярым лукашистом.

Суд Витебского района 6 февраля вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «БелВитунифарм» Сергею Большакову. Его признали виновным в превышении служебных полномочий и хищении имущества предприятия в крупном размере. Вину он признал полностью и возместил ущерб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение дела началось 13 ноября 2024 года. Прокуратура обвиняла его по статьям ч.2,3 ст. 210 и ч.2 ст. 426 УК Республики Беларусь. Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения.

По версии следствия, в период с сентября 2020 года по март 2021 года Большаков организовал приобретение квартиры в Минске для своей будущей супруги за счет предприятия по заниженной цене, чем нанес ущерб государственным интересам в размере 2600 рублей. Помимо этого, он закупил мебель и бытовую технику для этой квартиры на сумму 14 010,51 рубля, а также оплатил ремонт автомобиля, которым пользовалась его возлюбленная, за счет средств предприятия.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, штрафа в 3000 базовых величин и запрета занимать руководящие должности в течение 5 лет. Однако исполнение наказания в виде лишения свободы было отсрочено на три года. Приговор может быть обжалован.

Ранее Большаков активно поддерживал политику Александра Лукашенко, выступал в государственных СМИ и носил символику в его поддержку. Его имя исчезло со списка руководства «БелВитунифарм» в начале 2024 года. Предприятие стало известным благодаря разработке белорусской вакцины от коронавируса, а также анонсам «вакцины от запоев» и «вакцины от алкоголизма», озвученным во времена руководства Большакова.

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