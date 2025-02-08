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В России взорвали капитана, причастного к удару по украинскому селу Гроза

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  • 8.02.2025, 15:46
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В России взорвали капитана, причастного к удару по украинскому селу Гроза
Константин Нагайко

Военный преступник умер от полученных ранений.

В России умер командир батареи дивизиона дивизиона 112 ракетной бригады ВС РФ, капитан Константин Нагайко, причастный к ударам баллистикой по селу Гроза на Харьковщине. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

3 января 2025 года в населенном пункте Шуя Ивановской области РФ произошел взрыв. В результате чего военный преступник получил множественные ранения.

По информации украинской разведки, Нагайко, оказавшийся в эпицентре взрыва, получил множественные поражения практически всех органов, в том числе мозга, и врачам пришлось провести ему трепанацию черепа. Но российская хирургия командиру батареи 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа ВС РФ не помогла, и военный умер от полученных ранений.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выпускник Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения и Михайловской военной артиллерийской академии участвовал в боевых действиях. Именно его подразделение 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 59 мирных жителей, в том числе восьмилетний ребенок. Фамилия Нагайко внесена в Книгу палачей украинского народа

В июле 2024 года ГУР обнародовало имена 29 человек, причастных к обстрелам приграничных регионов и их гражданской инфраструктуры из ракетных комплексов «Искандер». Среди них был и Нагайко.

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