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«Беларусбанк» временно прекратит проводить часть операций

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  • 8.02.2025, 15:54
«Беларусбанк» временно прекратит проводить часть операций

В ночь с 8 на 9 февраля.

В ночь с 8 на 9 февраля «Беларусбанк» будет проводить технические работы. В связи с этим некоторые операции станут недоступными, сообщается на сайте банка.

С 23.00 вечера 8 февраля до 7.00 утра 9 февраля в подразделениях банка, системе «Расчет» (ЕРИП), а также интернет-банкинге и мобильных приложениях не будут доступны некоторые операции.

В это время не получится сделать:

операции по вкладным и текущим счетам физических лиц;

оформить банковские платежные карточки;

погасить кредитные задолженности.

Кроме этого, с 1.00 до 2.00 9 февраля в подразделениях банка нельзя будет совершить операции ни с наличными, ни с платежными картами.

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