«Беларусбанк» временно прекратит проводить часть операций

«Беларусбанк» временно прекратит проводить часть операций1
- 8.02.2025, 15:54
В ночь с 8 на 9 февраля.
В ночь с 8 на 9 февраля «Беларусбанк» будет проводить технические работы. В связи с этим некоторые операции станут недоступными, сообщается на сайте банка.
С 23.00 вечера 8 февраля до 7.00 утра 9 февраля в подразделениях банка, системе «Расчет» (ЕРИП), а также интернет-банкинге и мобильных приложениях не будут доступны некоторые операции.
В это время не получится сделать:
операции по вкладным и текущим счетам физических лиц;
оформить банковские платежные карточки;
погасить кредитные задолженности.
Кроме этого, с 1.00 до 2.00 9 февраля в подразделениях банка нельзя будет совершить операции ни с наличными, ни с платежными картами.