В Беларуси введут психологическое собеседование для педагогов 1 8.02.2025, 16:25

Проводить его будут в том числе медики.

С педагогами в Беларуси будут проводить психологическое собеседование. Об этом передает БелТА со ссылкой на министра образования Андрея Иванца.

Такую новацию предполагает законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей». «Депутаты» его приняли в первом чтении.

Как будет проходить это собеседование, определит совмин. Но уже есть межведомственная рабочая группа и предполагается, что проводить собеседование будут медики и педагоги-психологи.

В первую очередь такое психологическое собеседование будут проходить педагоги, которые устраиваются на работу.

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