Страна, доведенная «до ручки»1
- 8.02.2025, 16:32
Путин, Лавров и Шойгу постарались.
Российские медиа так формируют свои новостные ленты, что из них можно сделать вывод о проблемах Украины и Запада. При этом Россия предстаёт как место, где то одно, то другое «развивается» и «ничего страшного не происходит».
Под стать этому цифры от Росстата и бодрые заявления Путина с вопросами про защиту от космической радиации коров, отправляемых на Марс (мог бы ещё про ишаков на линии фронта рассказать), пишет телеграм-канал «СерпомПо».
Между тем, в преддверие возможного обсуждения прекращения огня на фронтах «спецоперации» Путина, Лаврова, Шойгу и других, стоит отметить, что измотана не только Украина, но и РФ.
Каждый человек в России может прийти к такому мнению, достаточно лишь убрать паутину бодрячества и увидеть за ней неприглядную правду.
Со стратегическими перспективами России всё ясно и так – аутсайдер в отдалении за Китаем, США, Европой.
Из того, что неотложно, не то, что успехов нет нигде, но ситуация всё хуже буквально во всех областях жизни – от экономики до, собственно, боевых операций. Самый яркий факт – прошло полгода с тех пор, как иностранная армия находится на территории России в Курской области и, якобы мощнейшая, согласно многолетней пропаганде, военная держава, так и не может вернуть захваченную территорию.
Над всей «спецоперацией» Путина, Лаврова, Шойгу и других в третьей её годовщине (кто бы мог такое подумать в феврале 2022-го!) довлеет бесперспективность. И деградация страны.