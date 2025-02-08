Что и почем продают на главном рынке Минска в феврале 8.02.2025, 16:44

Голубику оценивают в $40 за килограмм.

Сайт blizko.by посетил минскую Комаровку в пятницу утром и посмотрел, что продают на рынке в феврале. Также узнал цены на ходовые товары и прогулялся по полупустому сезонному рынку. Итак, смотрим стоимость продуктов.

Чем удивила голубика?

Сразу шокирует цена на голубику, стоит она 120-130 рублей за килограмм. Клубнику оценивают в 40-70 рублей за килограмм, дыню — 25 рублей, манго — 30-35 рублей за штуку.

А какие цены на более сезонные фрукты? Бананы можно приобрести по цене 5-6,9 рублей за килограмм, хурма — 5,9-25, гранаты — 5,9-15, лимоны — 3,9-10 рублей. Ананасы можно найти всего за 4,9-25. Апельсины начинаются с 2,9 рубля за килограмм, в то время как более дорогие могут стоить 5-10 рублей. Мандарины продаются по цене 3,9-10 рублей за килограмм, яблоки — 2,8-5, груши — 9-12, а виноград — 6,9-25 рублей.

Пропали огурцы?

Картофель 1,1-4 рубля за килограмм, редька — 1,5-2, свекла — 1,2-4, лук —1,7-15, дайкон — 1,4-5, морковь — 1,4-3, чеснок — 19-25. Брокколи можно купить за 10-15 рублей за килограмм, цветную капусту — 9-10, авокадо — 3-6.

Огурцы можно купить за 6,9-9 рублей за килограмм, выбора, к слову, почти нет. А вот с помидорами ситуация иная. Самые дешевые наш журналист нашел за 8,9 рубля за килограмм, есть импортные по 12-25, черри стоят 13,9-30. Перец стоит 8,9-15 рублей за килограмм.

Шампиньоны стоят 8,5-11,5 рубля за килограмм.

Какая же стоимость на зелень? Кинза — 5-6 рублей за 100 граммов, салат листовой — 2,5 рубля, салат айсберг — 0,79-1, рамен — 1,5, шпинат — 3,5-4, лук — 1,5-2, лук-порей — 1,5. Сельдерей стоит 7 рублей за килограмм.

Сколько стоит мясо?

На свинину цены такие: шея стоит 16,5-24 рубля за килограмм, филей — 17-20, лопатка 9-13,5, ребра — 7,5-13,9, голень — 5,5, разруб — 9,5, сало для засолки — 5-25, стейки — 13,5-15.

Стоимость говядины такая: окорок — 28 рублей за килограмм, филей — 28, лопатка — 21, грудинка — 16, ребра — 16, голень — 10. Смотрим цены на телятину, окорок — 35 рублей за килограмм, филей — 35, лопатка — 25, шея — 25, грудинка — 20, ребра — 20, голень — 15. Одним словом — дорого.

Что касается курицы, филе можно купить за 11,5-12 рублей, бедро — 7-9, голень — 6-7, окорок – 6. Яйцо куриное отдают за 2,8-4 рубля за десяток.

Отличный ассортимент молочных продуктов и сыров.

Цены на молочную продукцию сопоставимы с сетевыми магазинами, а сыры можно найти немного дешевле. Самый доступный белорусский сыр обойдется в 15-18 рублей за килограмм, более дорогие варианты — 20-35 рублей. Премиальные сыры из-за границы стоят свыше 150 рублей за килограмм. Масло стоит 3-4,5 рубля за пачку 180-200 граммов.

Тюльпаны по рублю, но есть нюанс

На полупустом сезонном рынке все-таки можно найти что-то интересное. К примеру, здесь уже море искусственных цветов. Цены самые разные.Тюльпаны стоят 1 рубль за штуку, есть и розы, их можно купить по 2 рубля за штуку. Маленькие букеты — 5-6 рублей, большие — 15-25. Свечи от 40 копеек, в среднем — 3-10 рублей.

Также на сезонном рынке можно купить различные соленья. Цены, к слову, не очень радуют. Квашенная капуста 10-15 рублей, чеснок — 25-30, имбирь — 20, грузди белые соленые — 100, грибы шиитаке — 45.

Есть и свежая рыба. Стоимость такая: карп — 8,5 рубля, толстолобик — 6,5, осетр — почти 33.

Если вы хотите полакомиться семечками, то выбор на сезонном рынке их хороший. Семечки тыквенные стоят 17-18 рублей, из подсолнуха — 6,5-9, такие же для птиц — 4,5.

Цены на орехи и сухофрукты стартуют от 8 рублей за килограмм. Самые дорогие позиции — 50-60 рублей.

Также есть закатки от фермеров. Стоят они 3-10 рублей за банку.

Время итогов

B феврале немного (на 1-2 рубля) подорожали фрукты, но подешевели лимоны, также стало меньше дешевых овощей, которые можно было найти на некоторых прилавках, особенно перцев и томатов. Стало меньше выбора огурцов. Но у некоторых продавцов подешевела свинина. Есть выгодные предложения на шею и стейки.

Кроме того, на Комаровке выгоднее, чем в сетевых магазинах, покупать сыры.

На сезонном рынке меньше покупателей и продавцов. Однако стал больше выбор искусственных цветов.

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