Пивную культуру внесли в список нематериального наследия в Чехии

Пивную культуру внесли в список нематериального наследия в Чехии1
- 8.02.2025, 17:10
Теперь страна планирует подать заявку на включение этой традиции в список ЮНЕСКО.
Чехия официально признала свою пивную культуру частью национального нематериального наследия. Теперь страна планирует подать заявку на включение этой традиции в список ЮНЕСКО.
В стране работает более 550 пивоваренных заводов, и в этой отрасли занято около 65 тысяч человек.
При этом местные жители все чаще отказываются от алкоголя. По данным Чешской ассоциации пивоварен, сейчас на душу населения приходится в среднем 128 литров пива в год: это самый низкий показатель с 1963 года (меньше пили пиво только во время пандемии). Для сравнения: еще в 2009 году на душу населения приходилось 153 литра пива.
В Чехии также стремятся сделать пивоварение более экологичным. Например, пиво брендов «Велкопоповицкий Козел» (Velkopopovicky Kozel) и «Гамбринус» (Gambrinus) больше не продают в пластиковых бутылках.
Чехия стала третьей европейской страной после Германии и Бельгии, которая официально признала свою пивную культуру нематериальным культурным наследием. Бельгийскую пивную культуру также включили в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2016 году.