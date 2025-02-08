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Пивную культуру внесли в список нематериального наследия в Чехии

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  • 8.02.2025, 17:10
Пивную культуру внесли в список нематериального наследия в Чехии

Теперь страна планирует подать заявку на включение этой традиции в список ЮНЕСКО.

Чехия официально признала свою пивную культуру частью национального нематериального наследия. Теперь страна планирует подать заявку на включение этой традиции в список ЮНЕСКО.

В стране работает более 550 пивоваренных заводов, и в этой отрасли занято около 65 тысяч человек.

При этом местные жители все чаще отказываются от алкоголя. По данным Чешской ассоциации пивоварен, сейчас на душу населения приходится в среднем 128 литров пива в год: это самый низкий показатель с 1963 года (меньше пили пиво только во время пандемии). Для сравнения: еще в 2009 году на душу населения приходилось 153 литра пива.

В Чехии также стремятся сделать пивоварение более экологичным. Например, пиво брендов «Велкопоповицкий Козел» (Velkopopovicky Kozel) и «Гамбринус» (Gambrinus) больше не продают в пластиковых бутылках.

Чехия стала третьей европейской страной после Германии и Бельгии, которая официально признала свою пивную культуру нематериальным культурным наследием. Бельгийскую пивную культуру также включили в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2016 году.

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