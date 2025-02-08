«США побеждают, а Китай проигрывает» 3 8.02.2025, 17:19

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Эксперт оценил торговую войну, которую задумал Трамп.

Между Китаем и Соединенными Штатами Америки началась торговая война. Дональд Трамп наложил 10% пошлины на китайские товары. Си Цзиньпин в ответ на это также ввел тарифы на товары США.

Президент общественной организации «Либерально-демократическая лига Украины» Артур Харитонов рассказал «24 Каналу», что в Соединенных Штатах Америки, вероятно, не почувствуют существенных последствий от действий Китая. По его словам, Пекин никогда не имел реальных инструментов, чтобы санкционировать США.

«Единственное, чем Китай может пользоваться, то это своими природными ресурсами. Это к истории, почему США сейчас осваивают Арктику и стимулируют бурение природных ресурсов на территории каждого государства-партнера», – сказал он.

Торговая война между Китаем и США

По мнению Артура Харитонова, Китаю сложно бороться с США, ведь там уже давно продолжается экономический кризис.

Одной из больших проблем КНР является избыточное производство. Говорится о большом количестве дешевых товаров, которые некуда продавать, а из-за повышения тарифов возникают трудности с доступом к мировым рынкам.

Си Цзиньпин пробует изменить эту динамику. Он обращается к Европе, чтобы создать там новую торговую площадку. В ЕС вроде бы пытаются вести переговоры с Китаем, однако, как подчеркнул президент общественной организации, Пекин, возможно, не сможет вернуть полный доступ к европейскому рынку.

- Это сложные вещи, но в конце концов побеждают Соединенные Штаты Америки, а Китай проигрывает, – подчеркнул он.

Политика Трампа в отношении Китая

Такая политика Трампа направлена на то, чтобы ослабить Китай настолько, чтобы там уже никогда не было возможности вести войны и спонсировать их.

- Это большая и благая цель, над которой будут работать в США. Учитывая эту стратегию, американцы будут определять, кто их партнер. Если государство не помогает бороться с Китаем и подкитайской Россией, то это не друг США. Если же наоборот, то это партнер, который будет получать от США помощь, – отметил Артур Харитонов.

Он также добавил, что очень хотелось бы, чтобы Украина была на одной стороне вместе с администрацией Дональда Трампа.

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