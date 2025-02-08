закрыть
8 февраля 2025, суббота, 18:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Машина с лазером против «шахедов»: раскрыты детали о новом украинском оружии

  • 8.02.2025, 17:42
  • 2,106
Машина с лазером против «шахедов»: раскрыты детали о новом украинском оружии

В Украине его смогли сделать буквально за несколько месяцев.

В Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа «шахед» с помощью лазерных технологий, и это будет оружие украинского производства. Об этом сказал командующий Сил беспилотных систем Украины Вадим Сухаревский в интервью на ютуб-канале Pressing.

Говоря об оружии под названием «Тризуб», о котором стало известно в конце 2024 года, командующий отметил, что «мы смогли это сделать буквально за несколько месяцев».

«Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений могли сбивать «Шахеды», разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на эти все темы», - сказал Сухаревский.

Он пояснил, что это «рабочая штука», которая «прожигает металл» и «сбивает самолеты сейчас уже на испытаниях». Украинский военный добавил, что скоро наряду с мобильными огневыми группами, «которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами сбивают «шахеды», «будет такая же машина, только уже с лазером».

Сухаревский подытожил, что благодаря таким разработкам об украинцах на мировой арене перестанут думать только как об аграриях.

«Что такое Украина на мировой арене? Подавляющее большинство людей в других странах скажет, что это аграрии. Масло, пшеница... Что Украина теперь? Аграрии остались. Но теперь у нас есть огромный шанс стать технологической страной и выйти из кармы крестьянина на уровень адекватного разумного гомосапиенса на мировой арене. И наши люди непревзойденные в этом плане», - отметил командующий Сил беспилотных систем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко