Машина с лазером против «шахедов»: раскрыты детали о новом украинском оружии 8.02.2025, 17:42

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В Украине его смогли сделать буквально за несколько месяцев.

В Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа «шахед» с помощью лазерных технологий, и это будет оружие украинского производства. Об этом сказал командующий Сил беспилотных систем Украины Вадим Сухаревский в интервью на ютуб-канале Pressing.

Говоря об оружии под названием «Тризуб», о котором стало известно в конце 2024 года, командующий отметил, что «мы смогли это сделать буквально за несколько месяцев».

«Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений могли сбивать «Шахеды», разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на эти все темы», - сказал Сухаревский.

Он пояснил, что это «рабочая штука», которая «прожигает металл» и «сбивает самолеты сейчас уже на испытаниях». Украинский военный добавил, что скоро наряду с мобильными огневыми группами, «которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами сбивают «шахеды», «будет такая же машина, только уже с лазером».

Сухаревский подытожил, что благодаря таким разработкам об украинцах на мировой арене перестанут думать только как об аграриях.

«Что такое Украина на мировой арене? Подавляющее большинство людей в других странах скажет, что это аграрии. Масло, пшеница... Что Украина теперь? Аграрии остались. Но теперь у нас есть огромный шанс стать технологической страной и выйти из кармы крестьянина на уровень адекватного разумного гомосапиенса на мировой арене. И наши люди непревзойденные в этом плане», - отметил командующий Сил беспилотных систем.

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