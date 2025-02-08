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В Минске забил гейзер возле станции метро

  • 8.02.2025, 17:49
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В Минске забил гейзер возле станции метро

Несколько улиц могут остаться без отопления.

В Минске прорвало трубопровод в районе станции метро «Спортивная». Оттуда хлещет горячая вода, и по нескольких адресам люди рискуют остаться без отопления. Поломку уже устраняют, сообщили в «Минскэнерго».

«Сегодня в 15.30 в связи с повреждением трубопровода квартальных тепловых сетей в районе ст.м. «Спортивная» произошел выброс горячей воды на поверхность», — говорится в сообщении.

Возможны перебои теплоснабжения у минчан по следующим адресам:

- ул. Е.Полоцкой 1, 5;

- ул. Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;

- ул. Бельского 24, 26;

- ул. Одоевского 70;

- Церковь преподобной Ефросинии Полоцкой.

Устранением поломки занимаются две бригады аварийно-восстановительной службы филиалов «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».

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