В Минске забил гейзер возле станции метро
- 8.02.2025, 17:49
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Несколько улиц могут остаться без отопления.
В Минске прорвало трубопровод в районе станции метро «Спортивная». Оттуда хлещет горячая вода, и по нескольких адресам люди рискуют остаться без отопления. Поломку уже устраняют, сообщили в «Минскэнерго».
«Сегодня в 15.30 в связи с повреждением трубопровода квартальных тепловых сетей в районе ст.м. «Спортивная» произошел выброс горячей воды на поверхность», — говорится в сообщении.
Возможны перебои теплоснабжения у минчан по следующим адресам:
- ул. Е.Полоцкой 1, 5;
- ул. Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;
- ул. Бельского 24, 26;
- ул. Одоевского 70;
- Церковь преподобной Ефросинии Полоцкой.
Устранением поломки занимаются две бригады аварийно-восстановительной службы филиалов «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».