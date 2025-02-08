«Лидеры нескольких стран сговорились против Путина» 8.02.2025, 17:56

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Коллаж: nv.ua

РФ могут убрать с мирового рынка нефти.

Международный обозреватель Иван Яковина объяснил, почему Саудовская Аравия не согласилась снизить цены на нефть:

«Трамп обещал, что резко увеличит добычу нефти, тем самым снизит цены на нефть и вынудит Путина отказаться от войны, но у Америки нет сейчас возможности резко повысить производство нефти. Трамп попросил Саудовскую Аравию и страны ОПЕК это сделать, но они пока не хотят этого делать, хотя могут. Почему? Они очень бояться резкого падения цен. Сама Саудовская Аравия живет с крупным дефицитом бюджета. Им очень нужны деньги и, если цены на нефть резко упадут, а количество нефти на рынке останется прежним, то Саудовская Аравия серьезно потеряет в доходах».

Об этом Иван Яковина рассказал на своем YouTube-канале, пишет dialog.ua.

Журналист озвучил план давления на Путина:

«В принципе, сейчас рассматривается другой вариант. Он звучит примерно так: Россию, если она будет отказываться от подписания мирного соглашения, уберут с мирового рынка нефти. Цены после этого поднимутся, потому что уйдет крупный «игрок». Цены начнут расти. После этого Саудовская Аравия наращивает добычу, цены немножко снижаются, и в результате Саудовская Аравия и ее союзники по ОПЕК продают намного больше нефти, чем раньше, но примерно по тем же ценам, что и сейчас. Соответственно, они будут получать намного больше денег, чем сейчас. Россия не продает почти ничего, и ее рынок захватывают конкуренты. В результате все, кроме Путина, будут довольны и счастливы».

«Сейчас, насколько я понимаю дипломатическую активность происходящего в мире, Путину и говорят так: «Мужик, будешь «брыкаться», будешь «дергаться», не пойдешь на мировую, мы вот так вот и сделаем. Мы ничего в этом случае не теряем, а ты теряешь практически все. Имей в виду, санкции введем очень жесткие. Мы это можем. Вот у нас на троечку, а мы тебе шестерочку влепим. Тебе станет больно. Если будешь еще и в этой ситуации «дергаться», то мы тебе и девяточку, и десяточку тогда «закрутим», - подробно рассказал Иван Яковина.

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