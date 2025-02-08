«Кризис и до птиц добрался» 2 8.02.2025, 18:17

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Белоруска купила в магазине низких цен подушку из «пера и пуха», но внутри оказалось что-то другое.

Женщина купила в магазине Гродно подушку, произведенную якобы в России. Наполнением ее должны были служить пух и перо, но внутри оказалась непонятная масса темного цвета. Покупательница показала товар в TikTok — зрители возмущались и шутили, пишет «Зеркало».

Судя по данным на этикетке, которая показана на видео, белоруска купила подушку в Гродно, в магазине «Все сезоны», он размещается в доме № 1 на улице Санаторной.

На товарном ярлыке, который был вшит в подушку, сообщалось, что внутри находятся 30% пуха и 70% пера, наружный чехол — из тика пухосодержащего (так называется наволочная ткань).

В комментариях под роликом покупательница сообщила, что подушка нужна была ей ради наполнителя — она хотела дополнить им другую, которая была у нее дома. Но когда женщина распорола новую наволочку, то увидела, что внутри пуха нет вообще: есть несколько перьев, а еще масса, похожая на ту, которой заполняют тюфяки — она похожа на темный ватин вперемешку с нитками.

«Пух и перо уже не те», — написала в ролике его автор.

Отметим, что на этикетках также была противоречивая информация о производителе: в одном месте было написано, что товар изготовлен в российском Курске, в другом — что сделали ее в ООО «Мартекс» в Московской области.

В комментариях под роликом зрители возмущались из-за обмана, но многие также шутили по поводу наполнителя. Были и сообщения из разряда, мол, что вы хотели за такую цену.

Вот несколько отзывов:

«Вот на примере этой подушки, вся наша жизнь — кругом обман и ложь».

«Вспомните, почем брали подушку, вот вам и ответ, что внутри. Это самые дешевые перьевые подушки. В Москве на садоводе их цена 300 рублей. Купят, а потом жалуются, что там не лебяжий пух, а перо из-под гузки и нитки».

«Потому что непорядочные производители, делают фальсификат, их надо привлекать. Да ладно, не отравились же».

«Это не мусор, это нормально. Просто удешевили подушку. Покупайте дороже, и будет вам тогда счастье».

«Будьте внимательны, где вы это покупаете. В магазинах низких цен сплошной обман».

«Так это пух из ватина, что вам не нравится?»

«Так же мы распороли новый „ватный“ матрас, там были такие же нитки и обрезки от тканей».

«Мы как-то купили подушку, и что-то шелестело внутри, разрезали, а там было несколько фантиков от конфет».

«У меня в фильтре пылесоса такое».

«Кризис и до птиц добрался, не все себе могут позволить носить натуральное».

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