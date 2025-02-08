В Сеть попал интересный тест на внимательность 5 8.02.2025, 18:20

3,204

Испытайте себя.

На этой картинке спрятано много неожиданных предметов, но вас интересует только один — морковка. Задача кажется простой, но не спешите, отмечает «Вокруг света».

Наш мозг часто замечает привычные формы и игнорирует детали, которые не вписываются в общую картину. Чем быстрее вы найдёте морковку, тем лучше развита ваша наблюдательность и креативное мышление.

Люди с творческим складом ума легко справляются с такими задачами, ведь они видят мир нестандартно. Если у вас получится найти морковку меньше чем за 30 секунд, значит, ваш мозг работает на высокой скорости!

Если же вам понадобится больше времени, не расстраивайтесь — такие тесты отлично тренируют внимание. Главное — не зацикливаться, а довериться своему взгляду и интуиции.

Готовы проверить, насколько гибко работает ваше мышление? Тогда начинаем!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com