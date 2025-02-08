Сколько сейчас стоит арендовать квартиру в Минске? 8.02.2025, 18:39

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Цены выросли.

Снять однокомнатную квартиру в Минске сейчас в среднем стоит $375. Цена по сравнению с январем выросла на 2,2%, пишут «Минск-Новости».

Аренда 2-комнатных квартир подешевела относительно первого месяца зимы на 1,3% и составляет $517 в месяц.

Если речь идет о 3-комнатных квартирах, то здесь цена достигает $702. Это на 4,5% меньше, чем месяцем ранее.

Спрос на аренду квартир в Минске в феврале по сравнению с январем повысился более чем на 23%. Объявлений о сдаче квартир стало больше на 15%.

По разным оценкам, стоимость долгосрочной аренды в Минске за 2024 год выросла на 10−20%.

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