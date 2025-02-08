Сколько сейчас стоит арендовать квартиру в Минске?
- 8.02.2025, 18:39
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Цены выросли.
Снять однокомнатную квартиру в Минске сейчас в среднем стоит $375. Цена по сравнению с январем выросла на 2,2%, пишут «Минск-Новости».
Аренда 2-комнатных квартир подешевела относительно первого месяца зимы на 1,3% и составляет $517 в месяц.
Если речь идет о 3-комнатных квартирах, то здесь цена достигает $702. Это на 4,5% меньше, чем месяцем ранее.
Спрос на аренду квартир в Минске в феврале по сравнению с январем повысился более чем на 23%. Объявлений о сдаче квартир стало больше на 15%.
По разным оценкам, стоимость долгосрочной аренды в Минске за 2024 год выросла на 10−20%.