Зеленский: Россия планирует увеличить армию еще на 100 тысяч человек 7 8.02.2025, 18:41

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Путин не хочет мира.

Российский диктатор Путин готовится не к переговорам, а к продолжению войны. В частности, враг увеличивает свою армию на более чем 100 тысяч военных.

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат», - заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что все партнеры должны об этом знать и должны это видеть. Соответствующую информацию Украина готова передавать, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация. Более того, глава украинского государства подчеркнул, что каждой стране в Европе придется укреплять оборону.

«Мы должны вместе видеть, какие есть угрозы и какие есть наши инструменты противодействия. Нужно четкое понимание: здесь, в Европе, каждой стране придется укреплять оборону, и цель в 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня», - сказал он.

Также Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Украине находится новый глава Военного комитета НАТО. В частности, обсуждалась подготовка к встрече в формате «Рамштайн», а также украинский президент сказал, что по данным украинской разведки - враг развивает новые военные производства.

«Мы обсудили сегодня подготовку к «Рамштайн» и потребности украинской обороны - нашей общей обороны. Сейчас мы знаем — украинская разведка нам докладывает, - что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. Очевидно, будет и в дальнейшем расширяться их сотрудничество с Северной Кореей. К сожалению, современные технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии», - рассказал Зеленский.

Он пояснил, что это, в частности, и означает, что Путин готовится продолжать войну.

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