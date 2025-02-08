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Time на обложке «посадил» Маска за президентский стол

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  • 8.02.2025, 19:05
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Time на обложке «посадил» Маска за президентский стол

Трамп отреагировал.

Американский журнал Time выпустил февральский номер с обложкой, на которой изображен миллионер Илон Маск в президентском кресле. Президент США Дональд Трамп отреагировал на такую обложку, передает The New York Times (перевод — zn.ua).

В пятницу, 7 февраля, Трамп встречался с премьер-министром Японии, когда репортер спросил, есть ли у него «реакция» на новую обложку журнала Time. Репортер отметил, что на обложке журнала изображен «Илон Маск, сидящий за вашим рабочим столом».

В ответ Трамп заявил: «Нет». Потом он добавил, что «журнал Time все еще существует? Я даже не знал этого».

В NYT напомнили, что Трамп имеет давнюю зацикленность на обложке журнала Time. Он всегда считал обложку журнала показателем своего статуса.

Никто не может сказать, имеет ли журнал до сих пор такое же влияние на Трампа, как и тогда. Однако одно, добавили в NYT, кажется несомненным, это то, что Маск, похоже, стремится оставаться на стороне Трампа.

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