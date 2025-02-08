«Лукашенко очень боится за свою жизнь»7
- 8.02.2025, 19:16
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Диктатор начал прятаться.
Участки резиденций Лукашенко перестали быть видны на белорусской официальной кадастровой карте.
Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на новость о том, что диктатор начал прятаться. Приводим некоторые комментарии читателей:
«Поздно. Все координаты давно зафиксированы».
«От спутников НАТО и беспилотников ВСУ не спрячется. И «Майбах» не спасёт».
«Си его визит в Китай отменил, Песков сказал, что у Путина нет времени с ним встречаться, а Мадура его вообще не поздравил. Кто у него в друзьях теперь, кроме шпица Умки?»
«Если такое произошло, то это говорит о том, что Лукашенко испуган и очень боится за свою жизнь. Чтобы успокоить Лукашенко, его окружение придумывает всякие действия, которые якобы уберегут его от непредвиденных событий, связанных с его жизнью».
«Координаты для ATACMS. Украинцам на заметку».