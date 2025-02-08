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Стало известно, сколько военных целей ВСУ успешно поразили за год в России

  • 8.02.2025, 19:32
Стало известно, сколько военных целей ВСУ успешно поразили за год в России
Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ к годовщине своего назначения рассказал о приоритетах в противостоянии агрессии РФ.

За год целями успешного поражения на территории РФ стали более 370 объектов военного назначения. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook к годовщине своего назначения, которое состоялось 8 февраля 2024 года. Главный приоритет, сказал он, - «Россия в огне».

«Продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства», - отметил Сырский.

По его словам, дистанция поражения DeepStrike вглубь территории РФ уже достигла 1,7 тыс. км.

«Готовим новые дальнобойные средства, и они будут применены. За этот год целями успешного комплексного огневого поражения на территории Российской Федерации стали 377 объектов военного назначения», - подчеркнул он.

Как сообщил главнокомандующий, Воздушные Силы и другие составляющие Сил обороны в течение года уничтожили 9 200 воздушных целей различных типов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023-м (3 798).

Сырский отметил, что Украина способна контратаковать, бить и гнать врага. Это доказали оборона Киева, Харьковская наступательная операция, освобождение правобережной Херсонщины. Это, по его словам, продемонстрировала и Курская операция.

«Мы создали буферную зону на Курщине, разрушив замысел врага начать новое наступление на Сумы и Харьков. Также этой операцией ослабили давление на некоторые участки фронта», - рассказал главком.

В связи с этим он назвал другой приоритет - нестандартные действия, не только оборона.

По словам генерала, за 6 месяцев активных боевых действий на территории РФ общие потери российских войск в живой силе составляют более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч - убитыми. Сырский подчеркнул, что это наиболее подготовленные российские войска. Потерпела разгром и группировка северокорейских наемников.

Также главком сообщил, что в ходе операции взяты в плен 924 военных армии РФ. Пополнение обменного фонда позволило освободить часть украинских военнослужащих, в том числе тех, кто находился в неволе с весны 2022 года.

Кроме того, по словам главнокомандующего, создание новых механизированных бригад помогло привлечь к Курскому наступлению свежие подразделения.

«Благодаря этому мы смогли вывести три бригады десантно-штурмовых войск из Донецкой области на восстановление боеспособности, доукомплектовать и довооружить их, что дало результат: мы уже более 6 месяцев удерживаем сотни квадратных километров территории страны-агрессора», - сказал Сырский.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом остается сохранение жизни людей. Главнокомандующий назвал и другие приоритеты:

- «бей издалека», что заключается в применении дронов, артиллерии, роботизированных платформ, наземных и морских дронов;

- максимум усилий для улучшения подготовки украинских военнослужащих;

- реформирование военных структур, переход на стандарты и принципы НАТО в подготовке и управлении войсками;

- наращивание возможностей Вооруженных сил и переход на корпусную систему, которая даст более устойчивую и управляемую структуру войск.

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