Премьер Эстонии назвал «знаменательным днем» отсоединение стран Балтии от энергосистемы РФ 1 8.02.2025, 19:43

Завтра страны Балтии синхронизируются с континентальной Европой.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал «знаменательным днем» отсоединение стран Балтии от общей с Россией энергосистемы.

Его заявление приводит ERR.

В субботу Михал встретился еврокомиссаром по энергетике и жилищному строительству Даном Йоргенсеном, с которым они вместе посетили сетевое предприятие Elering.

На встрече обсуждали вопросы синхронизации электросетей стран Балтии с диапазоном частот континентальной Европы, а также дальнейшее сотрудничество по укреплению защиты критической инфраструктуры.

- Сегодня знаменательный день. Эстония вместе с Латвией и Литвой отключилась от российского диапазона частот, и завтра мы синхронизируемся с континентальной Европой. Вступление в Шенгенскую зону открыло для нас границы Европы, и теперь мы присоединяемся к крупнейшей в мире частотной зоне, – заявил Михал.

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