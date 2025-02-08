Премьер Эстонии назвал «знаменательным днем» отсоединение стран Балтии от энергосистемы РФ

Премьер Эстонии назвал «знаменательным днем» отсоединение стран Балтии от энергосистемы РФ1
- 8.02.2025, 19:43
Завтра страны Балтии синхронизируются с континентальной Европой.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал «знаменательным днем» отсоединение стран Балтии от общей с Россией энергосистемы.
Его заявление приводит ERR.
В субботу Михал встретился еврокомиссаром по энергетике и жилищному строительству Даном Йоргенсеном, с которым они вместе посетили сетевое предприятие Elering.
На встрече обсуждали вопросы синхронизации электросетей стран Балтии с диапазоном частот континентальной Европы, а также дальнейшее сотрудничество по укреплению защиты критической инфраструктуры.
- Сегодня знаменательный день. Эстония вместе с Латвией и Литвой отключилась от российского диапазона частот, и завтра мы синхронизируемся с континентальной Европой. Вступление в Шенгенскую зону открыло для нас границы Европы, и теперь мы присоединяемся к крупнейшей в мире частотной зоне, – заявил Михал.