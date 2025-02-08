Эксперт: Против Кремля применяют тактику тысячи порезов 1 8.02.2025, 20:14

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Санкции против РФ могут быть еще больше усилены.

Запад вводит санкции против России, однако есть страны, которые помогают оккупантам обходить эти ограничения. Вследствие этого Европейский Союз готовит санкции против 25 китайских компаний.

Главный консультант украинского Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал «24 Каналу», что любые санкции являются эффективными. Он сравнил их с тактикой тысячи порезов, ведь давление на одну компанию ни к чему не приведет, а вот давление на многие компании будет иметь существенный результат.

Санкции против России

Иван Ус отметил, что после анализа, почему санкции против России не дали ожидаемого результата, стало понятно в чем заключалась проблема.

- Ограничения были со стороны стран коллективного Запада, а вот страны, которые относятся к Глобальному Югу не присоединились к санкциям, – сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он объяснил, что именно поэтому Запад начал вводить вторичные санкции против Китая, Индии, Турции и других представителей Глобального Юга. Все для того, чтобы разъяснить им, что контакты с Россией могут привести к проблемам.

В администрации Дональда Трампа подчеркнули, что планируют поднять тарифы на продукцию России и стран, которые с ней торгуют.

- Это намек на то, что Россию будут использовать как повод введения санкций против, например, Китая или любой другой страны в мире, – отметил Иван Ус.

К слову, советники Дональда Трампа разрабатывают стратегию санкций против России санкций против России, которая должна способствовать дипломатическому соглашению с Украиной. Один из вариантов предусматривает введение вторичных санкций, что ударят по европейским и азиатским компаниям, которые торгуют с Москвой.

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