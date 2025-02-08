Экс-футболист минского «Энергетик-БГУ» забил первый гол за «Манчестер Сити» 8.02.2025, 20:20

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Абдукодир Хусанов

Его дебютный мяч помог «Манчестер Сити» выйти в 1/8 финала Кубка Англии.

Футболист Абдукодир Хусанов, ранее игравший за минский клуб «Энергетик-БГУ» забил первый гол за «Манчестер Сити», пишет ТАСС.

Первый гол Хусанова за «Манчестер Сити» был забит в Лондоне в мачте против «Лейтон Ориент» в четвертом раунде Кубка Англии. Футболисты «Манчестера» выиграли соперников со счетом 2 - 1

Свой гол бывший минский футболист забил на 56-ой минуте матча, второй гол его команде принес Кевин Де Брюйне, попавший в ворота соперника на 79 минуте. Задолго до этого, на 16-й минуте «Манчестер Сити» пропустил в свои ворота мяч, от перекладины и спины голкипера.

Соперник «Манчестер Сити» по пятому раунду определится позднее.

Напомним, что ранее узбекистанский защитник Хусанов играл за узбекистанский «Бунёдкор», белорусский клуб «Энергетик-БГУ», французский «Ланс», а 20 января подписал контракт с «Манчестер Сити».

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