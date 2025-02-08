Украинские военные впервые показали зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLS 8.02.2025, 20:27

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Специалисты заметили интересную деталь.

Первые зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLS были поставлены в Украину еще в 2022 году. Однако сегодня впервые их показали, сообщает Defence Express.

Воздушное командование «Запад» сегодня, 8 февраля, опубликовало рассказ об одном из боевых эпизодов, в котором экипажу немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T удалось сбить российскую крылатую ракету типа Х-101.

В ПК «Запад" также обнародовали фото зенитного ракетного комплекса IRIS-T, что стало фактически первой официальной демонстрацией этого ЗРК именно в версии ближнего действия.

Однако, самое интересное в обнародованном изображении - это тот факт, что пусковая под четыре ракеты базируется на шасси грузового автомобиля от Iveco типа Eurocargo с колесной формулой 4×4.

Для понимания, в 2018 году производитель систем IRIS-T - немецкая оборонная компания Diehl Defence - демонстрировала версию SLS (Surface Launched Standard) на базе гусеничного шасси Bv 410 с интегрированным радаром Saab Giraffe 1X.

Годом позже шведская армия показывала свой IRIS-T SLS под обозначением Luftvärnsrobotsystem 98 (lvrbs 98) на базе машины Eldenhet 98, это специализированная версия того же Bv 410, и также без интегрированной РЛС.

Заметим, что Украина имеет на вооружении сразу несколько современных комплексов ПВО.

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