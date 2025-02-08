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Стало известно, сколько частных пансионатов в Беларуси получили лицензию

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  • 8.02.2025, 20:43
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Стало известно, сколько частных пансионатов в Беларуси получили лицензию

Раньше было больше двух десятков.

Только шесть частных пансионатов получили в Беларуси лицензии на работу, об этом в интервью провластной газете «Рэспубліка» рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. До массового закрытия их было больше двух десятков.

— С 1 октября 2024 года если социальный пансионат не получил лицензию, то он не имеет права осуществлять данный вид деятельности. Три ключевых момента, которые должны соблюдать любые подобные учреждения, — это эпидемиологическая и пожарная безопасность и, конечно же, качественные социальные услуги. На данный момент шесть частных пансионатов уже получили соответствующий разрешающий документ, — сообщила Павлюченко.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Беларуси по указу Лукашенко урезали соцпакет, который государство ранее гарантировало населению. К примеру, попасть в дома-интернаты стало сложнее, а соцуслуги от частников, которые оказывают социальные услуги с проживанием пожилым и людям с инвалидностью, попали под лицензирование. Частники должны были до 1 октября того же года получить лицензию от местных властей. Ранее подобное лицензирование ввели для школ, из-за чего закрылись многие частные.

В результате подавляющее большинство частных пансионатов из первоначально действовавших закрылось. Вместе с тем в подобных учреждениях государственной формы собственности не хватает мест и специалистов, и родственники постояльцев бьют тревогу.

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